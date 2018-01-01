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      Советник Абэ раскритиковал политику отрицательных ставок Банка Японии

      19.12 14:46Распечатать
      Москва, 19 декабря - "Вести.Экономика". Ключевой экономический советник премьер-министра Японии Синдзо Абэ раскритиковал центробанк страны за его политику отрицательных процентных ставок и призвал к более смелым фискальным мерам для поддержки экономики. Об этом сообщает Reuters.

      Фото: EPA/FRANCK ROBICHON

      Коити Хамада, почетный профессор экономики в Йельском университете, сказал, что Банк Японии должен обеспечить, чтобы процентные ставки не упали до уровня, который может принести больше вреда, чем пользы, нанося ущерб способности финансовых учреждений кредитовать.

      "Есть пределы тому, насколько Банк Японии может точно настроить кривую доходности. В таких случаях необходимо, чтобы фискальная политика координировалась с денежно-кредитной политикой таким образом, чтобы повысить реальные и номинальные процентные ставки", - сказал он агентству Reuters.

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      Хамада является одним из архитекторов абэномики - программы стимулирования, развернутой почти семь лет назад. Она состоит из трех элементов: смелого монетарного смягчения, гибкой фискальной политики и структурных реформ.

      Как сообщали "Вести.Экономика", в четверг Банк Японии по итогам двухдневного заседания оставил денежно-кредитную политику без изменений. Процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ была сохранена на уровне минус 0,1%. Целевая доходность 10-летних гособлигаций Японии оставлена на уровне около 0%.

      Несмотря на шесть с лишним лет масштабного стимулирования, инфляция в Японии остается значительно ниже целевого 2%-го уровня. Между тем, годы масштабного стимулирования оставляют Банку Японии мало возможностей для борьбы со следующей рецессией и вызывают опасения по поводу накопления побочных эффектов ультрамягкой политики.

      Возможности фискальной политики ограничены огромным государственным долгом Японии, который является наибольшим среди крупных промышленно развитых стран.

      Хамада, однако, опроверг мнение о том, что Япония имеет ограниченные возможности для увеличения бюджетных расходов. По его словам, правительство должно максимально использовать сверхнизкие процентные ставки, повышая государственные расходы.

      Рубрики: ЦБ мира, Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Япония, Банк Японии, денежно-кредитная политика, Коити Хамада

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