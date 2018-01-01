Топ-8 утечек о новом iPhone12

Apple представила iPhone 11 и iPhone 11 Pro несколько месяцев назад, в сентябре, но уже появилось немало сообщений, которые указывают на то, что компания, возможно, планирует на следующий год.

Все модели будут поддерживать 5G Ожидается, что Apple обеспечит поддержку 5G всем своим флагманским iPhone в 2020 г., по словам аналитика Мин-Чи Куо, который имеет значительный послужной список, когда дело доходит до составления прогнозов относительно будущих продуктов Apple. Первоначально он сказал, что только два из смартфонов Apple 2020 г. будут совместимы с сетями 5G, но изменил свой прогноз в более позднем отчете.

Все модели оснастят OLED-экраном В следующем году Apple может полностью отказаться от технологии ЖК-экрана в пользу OLED для всех своих новых iPhone, сказал Куо в той же записке. Это было бы важно, потому что за последние два года компания Apple оснастила свои самые дешевые новые iPhone, такие как iPhone 11 и iPhone XR, ЖК-экраном. OLED-дисплеи обычно предлагают лучшую контрастность и более глубокий черный цвет по сравнению с ЖК-экранами, но они стоят дороже.

4 варианта iPhone 12



Куо прогнозирует, что Apple выпустит 5,4-дюймовый iPhone, два 6,1-дюймовых iPhone и 6,7-дюймовый iPhone. Хотя все эти iPhone, как ожидается, будут иметь OLED-экран и поддержку 5G, по словам Куо, 5,4-дюймовая модель и одна из 6,1-дюймовых моделей, скорее всего, будут иметь только две камеры вместо трех. Это может свидетельствовать о том, что эти две модели могут стать преемниками менее дорогостоящего iPhone 11.



По оценкам Куо, следующий iPhone не будет иметь 5,8-дюймовый размер экрана, с которым владельцы iPhone X, iPhone XS и iPhone 11 Pro уже знакомы. iPhone 12 может быть выпущен сразу в четырех вариантах, что ознаменовало бы отход от привычной для компании стратегии в области смартфонов за последние годы. Например, в 2019 и 2018 гг. компания выпустила новые iPhone в трех различных моделях.Куо прогнозирует, что Apple выпустит 5,4-дюймовый iPhone, два 6,1-дюймовых iPhone и 6,7-дюймовый iPhone. Хотя все эти iPhone, как ожидается, будут иметь OLED-экран и поддержку 5G, по словам Куо, 5,4-дюймовая модель и одна из 6,1-дюймовых моделей, скорее всего, будут иметь только две камеры вместо трех. Это может свидетельствовать о том, что эти две модели могут стать преемниками менее дорогостоящего iPhone 11.По оценкам Куо, следующий iPhone не будет иметь 5,8-дюймовый размер экрана, с которым владельцы iPhone X, iPhone XS и iPhone 11 Pro уже знакомы.

Камера для дополненной реальности



Новая 3D-камера будет работать на расстоянии до 5 м, тогда как точность Face ID падает дальше 50 см. Такой модуль Apple будет использовать для улучшения технологии дополненной реальности. Еще новая камера позволит делать объемные фотографии.



Такая камера на задней панели телефона будет предназначена для сканирования окружающей среды. Это позволит создавать трехмерную реконструкцию реального мира. Помимо связи пятого поколения и новых размеров экрана, еще одной особенностью iPhone в следующем году, как ожидается, станет камера. Компания Apple планирует оснастить iPhone в следующем году более мощной 3D-камерой, сообщает Bloomberg.Новая 3D-камера будет работать на расстоянии до 5 м, тогда как точность Face ID падает дальше 50 см. Такой модуль Apple будет использовать для улучшения технологии дополненной реальности. Еще новая камера позволит делать объемные фотографии.Такая камера на задней панели телефона будет предназначена для сканирования окружающей среды. Это позволит создавать трехмерную реконструкцию реального мира.

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Эксперт утверждает, что условный iPhone 12 претерпит "существенные изменения" в отношении своего внешнего вида. Эти изменения будут включать "более сложный сегментированный дизайн" с использованием сапфирового стекла, которое поможет сохранить конструкцию. Кроме того, Apple будет использовать "новые технологии литья металла".



Мин-Чи Куо уверен, что обновленный айфон будет совершенно по-другому выглядеть, а также ощущаться в руке, но новые технологии производства потребуют существенных затрат: аналитик считает, что затраты компании на металлическую рамку и стеклянный корпус вырастут на 50-60% и 40-50% соответственно. В следующем году Apple представит обновленный дизайн iPhone, который получит металлическую рамку по краям, как у культового гаджета iPhone 4, сообщает MacRumors со ссылкой на аналитика Мин-Чи Куо.Эксперт утверждает, что условный iPhone 12 претерпит "существенные изменения" в отношении своего внешнего вида. Эти изменения будут включать "более сложный сегментированный дизайн" с использованием сапфирового стекла, которое поможет сохранить конструкцию. Кроме того, Apple будет использовать "новые технологии литья металла".Мин-Чи Куо уверен, что обновленный айфон будет совершенно по-другому выглядеть, а также ощущаться в руке, но новые технологии производства потребуют существенных затрат: аналитик считает, что затраты компании на металлическую рамку и стеклянный корпус вырастут на 50-60% и 40-50% соответственно.

Новый сканер отпечатков



Новую технологию, по данным источников Bloomberg, уже тестируют как внутри Apple, так и в компаниях, поставляющих комплектующие для айфонов. Компания Apple собирается вернуть в будущие модели iPhone систему сканирования отпечатков пальцев, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Сканер планируют разместить на дисплее, он сможет считывать отпечаток в любой точке экрана. Такие датчики уже есть в некоторых моделях Samsung, Huawei и Xiaomi.Новую технологию, по данным источников Bloomberg, уже тестируют как внутри Apple, так и в компаниях, поставляющих комплектующие для айфонов.

Новый iPhone унаследует новшества предшественника В 2020 г. iPhone от Apple, скорее всего, унаследует новые функции iPhone 11 и 11 Pro. Это означает, что есть большая вероятность того, что у них будет трехкамерная система iPhone 11 Pro и ночной режим, среди прочих возможностей.

Бюджетный iPhone



Так как SE2 считается бюджетной моделью, то она сможет похвастаться лишь одной задней камерой, а также LCD-дисплеем производства LG. Объем оперативной памяти составит 3 ГБ, а внутренней — 64 ГБ либо 128 ГБ. Основу iPhone SE2 составит процессор A13, который также установлен в линейке iPhone 11.



Таким образом, на выходе пользователи получат гаджет средней ценовой категории, но с улучшенной производительностью. Данный слух не относится напрямую к iPhone12, но связан с релизами Apple в следующем году: как ожидается, компания намерена выпустить "бюджетный" смартфон iPhone SE 2 в марте следующего года. Этот гаджет станет преемником iPhone SE и обойдется покупателю не дороже $399 за базовую модель. Что же касается внешнего вида устройства, то он, предположительно, будет похож на iPhone 8. Также ожидается, что в iPhone SE2 будет механическая кнопка Touch ID, которая отсутствует в современных айфонах.Так как SE2 считается бюджетной моделью, то она сможет похвастаться лишь одной задней камерой, а также LCD-дисплеем производства LG. Объем оперативной памяти составит 3 ГБ, а внутренней — 64 ГБ либо 128 ГБ. Основу iPhone SE2 составит процессор A13, который также установлен в линейке iPhone 11.Таким образом, на выходе пользователи получат гаджет средней ценовой категории, но с улучшенной производительностью.

Москва, 19 декабря - "Вести.Экономика".