Путин: Россия зеркально ответит на санкции США

Россия зеркально ответит на новые санкции США, которые скажутся на отношениях между Россией и США, заявил президент Владимир Путин.

Москва, 19 декабря - "Вести.Экономика"."Мы знаем общий подход, который заключается в том, что США с нами будут работать там, где это им интересно и выгодно, будут сдерживать в то же время Россию с помощью решений подобного рода. Мы тоже, зная это, будем поступать зеркальным образом", - отметил Путин на ежегодной большой пресс-конференции.В санкциях ничего хорошего нет. "Это абсолютно недружественные акты в отношении России", - пояснил Путин."Мы, тем не менее, заинтересованы в развитии отношений с США и будем это делать вне зависимости от того, кто находится в Белом доме или кто контролирует обе палаты Конгресса США. Есть здесь у нас какие-то перспективы? Я думаю, есть", - заявил президент.Между тем Комитет по иностранным делам Сената США одобрил 19 декабря законопроект DASKA с дополнительными санкциями против России, известными как "санкции из ада". Законопроект передан на рассмотрение сената.DASKA - Defending American Security from Kremlin Aggression Act of 2019, "Закон о защите американской безопасности от агрессии Кремля".По законопроекту президент США должен призвать "руководство России вернуть Крым под контроль Украины, призвать Россию перестать оказывать поддержку силам, совершающим насилие на востоке Украины", добиваться от Москвы прекращения поддержки сил, оккупировавших часть Грузии и Молдавии, и "перестать позволять жестокому режиму Башара Асада совершать военные преступления".Президент США "должен осудить и противостоять" предполагаемому вмешательству России в деятельность американских институтов.Законопроект предписывает Вашингтону "оказать давление на руководство Российской Федерации, чтобы та прекратила попытки ослабить международные усилия ООН и ОЗХО расследовать случаи применения химоружия".Законопроект предлагает расширить санкции CAATSA (Сountering America's Adversaries Through Sanctions Act, "О противодействии противникам Америки посредством санкций").В частности, законопроект предлагает через полгода после вступления закона в силу ввести санкции в отношении российских "политических фигур, олигархов и других лиц", которые способствуют, прямо или косвенно, "незаконным и коррупционным действиям" российских властей.Законопроект вводит запрет на сделки с новым суверенным долгом России, выпущенным Минфином, ЦБ, Фондом национального благосостояния, любым финансовым институтом от лица России со сроком обращения более 14 дней. Запрет начнет действовать через 90 дней после вступления закона в силу.Под санкции подпадут российские финансовые институты, которые, по оценке президента США, тем или иным способом поддерживали "вмешательство российского правительства в демократические процедуры или выборы в любой стране за пределами России".Под санкции подпадут компании, инвестирующие в российские СПГ-проекты за пределами России. Под запрет попадают инвестиции в размере от $1 млн (от $5 млн совокупно на протяжении 12 месяцев). Упоминания проекта "Северный поток-2" в этом законопроекте нет.Законопроект предусматривает санкции, связанные с "поддержкой освоения нефтяных ресурсов в России". Гражданам и компаниям США запретят любое участие в нефтяных проектах в России.