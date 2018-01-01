Американские компании выплатили рекордные дивиденды. Хороший ли это сигнал?

Дивидендные выплаты компаний, акции которых входят в расчет американского фондового индекса Standard & Poor's 500, в этом году превысили $500 млрд. Это абсолютный исторический максимум.

Москва, 19 декабря - "Вести.Экономика".Для сравнения, в 2009 г. данная сумма составляла всего $199,7 млрд, пишет агентство Bloomberg. При этом рынок акций США сейчас также находится на рекордных высотах. Капитализация S&P 500 с начала текущего года повысилось более чем на 27%, таким образом, индикатор растет 11-й год подряд.Тем не менее ряд крупных компаний в этом году выбились из общей тенденции повышения дивидендов, в их число входит авиаконцерн Boeing в связи с ситуацией вокруг самолетов 737 MAX. Наиболее значительное сокращение размера дивидендных выплат провела General Electric - до 4 центов на акцию по сравнению с 37 центами в 2018 г.В 2020 г. ожидается замедление темпов роста дивидендов до 6,8%, что станет самым незначительным подъемом с 2016 г. Вместе с тем, в абсолютных цифрах дивиденды по-прежнему будут вблизи рекордных уровней: могут достигнуть $535,7 млрд.Ранее "Вести. Экономика" писали, что сейчас на фондовом рынке США царят крайне позитивные настроения. Ничего подобного не было с 1933 г. Несмотря на очевидную дороговизну акций, инвесторы продолжают их охотно покупать.С другой стороны, у них не остается другого выхода. Федеральная резервная система накачивает финансовую систему ликвидностью.Только в ближайшие примерно 20 дней через операции РЕПО будет закачано $500 млрд. Это фантастическая сумма.И хотя эти операции направлены на повышение банковских резервов, в реальности они позитивно влияют на финансовые условия и, как следствие, на динамику рынка.Негативных новостей сейчас также нет. США и Китай наконец договорились по первой части торговой сделки, и это стало катализатором очередного скачка цен на акции.Как будет развиваться ситуация в дальнейшем - сказать сложно, но сейчас об этом инвесторы стараются не думать.Стоит добавить, что российские компании также выплатили по итогам 2018 г. рекордные дивиденды. Крупнейшие российские публичные компании выплатили своим акционерам по итогам 2018 г. 2,6 трлн руб.Все это, безусловно, позитивные новости для инвесторов, однако это означает, что компании все меньше вкладывают в развитие, поэтому у них остается больше денег на выплату акционерам.