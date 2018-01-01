Глава Microsoft назван "человеком года" по версии издания The Financial Times

Сатья Наделла EPA-EFE/CLEMENS BILAN

Генеральный директор одной из крупнейших IT-компаний мира Microsoft Сатья Наделла был назван "человеком года" по версии издания The Financial Times.

Москва, 19 декабря - "Вести.Экономика".Такое звание Наделла получил за свои заслуги перед компанией и "особое место среди магнатов в сфере технологий"."К концу ноября совокупная прибыль акционеров Microsoft за почти шесть лет его нахождения на посту превысила $1 трлн. Сравните это с тем, когда он только стал третьим в истории Microsoft генеральным директором и компания-разработчик ПО выглядела так, будто она, возможно, двигается к тому, чтобы стать бесполезной с точки зрения технологий", - пишет издание.В газете подчеркнули, что Наделла "вернул Microsoft обратно на вершину компаний, работающих в сфере технологий, не вызвав возмущения и беспокойства, которое возбуждают другие главы технологических компаний".Как отмечает газета, одним из показателей успеха Наделлы в 2019 г. было то, "насколько редко его компания появлялась в заголовках газет": "Сосредоточившись на продаже технологий бизнесу, а не потребителям, компания в большей степени не афиширует свою деятельность, хотя все же выходит на потребителей через поисковую систему Bing, сервисы электронной почты, игровую консоль Xbox и адаптированные версии компьютерного ПО".Наделла был назначен генеральным директором Microsoft в 2014 г., заменив на этом посту Стива Балмера. До этого он занимал должность руководителя бизнес-подразделения и "облачных" сервисов компании. Как отмечает издание, за 2019 г. в связи с растущей уверенностью на бирже относительно перспектив Microsoft акции компании выросли в цене на 50%. Это привело к тому, что капитализация компании превысила $1 трлн.