Путин: нужна персональная ответственность за реализацию нацпроектов

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EPA-EFE/YURI KOCHETKOV
Один из ожидаемых вопрос касался исполнения национальных проектов. По мнению Владимира Путина, сейчас уже все под контролем, ничего пересматривать не нужно. Президент также отметил, что возможно усилить персональную ответственность за реализацию нацпроектов.
Рубрики: Президент
Метки: Владимир Путин, пресс-конференция, нацпроекты
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