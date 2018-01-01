Путин: нужна персональная ответственность за реализацию нацпроектов

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Президент России Владимир Путин выступил против пересмотра целевых показателей национальных проектов, в то же время отметив, что персональную ответственность за достижение этих целей надо усиливать.

Один из ожидаемых вопрос касался исполнения национальных проектов. По мнению Владимира Путина, сейчас уже все под контролем, ничего пересматривать не нужно. Президент также отметил, что возможно усилить персональную ответственность за реализацию нацпроектов.

Москва, 19 декабря - "Вести.Экономика"."Я считаю, что пересматривать здесь ничего не нужно по большому счету, по принципам. Второе - персональная ответственность введена, но ее, безусловно, можно усилить, детализировать. Сами нацпроекты - ничего подобного раньше не было. Мы раньше не работали с помощью таких инструментов, их просто не было, были госпрограммы, но это нечто другое. Сегодня нацпроекты как раз связаны с (национальными) целями, под достижение этих целей выделены конкретные ресурсы и введена персональная ответственность", - сообщил Путин на пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос представителя ТАСС.Абсолютное большинство целей, запланированных по нацпроектам на 2019 г., - 26 из 38 - уже достигнуты, заявил Путин."Из 38, которые на этот год планировались, 26 задач мы считаем реализованными, 12 - нереализованными. Но по такому важнейшему направлению, как расселение аварийного жилья, мы не просто выполнили показатели на текущий год, а превысили в три раза. Поэтому в целом ситуация нормальная, под контролем", - сказал он.Паспорта 12 нацпроектов ("Демография", "Культура", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные автодороги", "Повышение производительности труда и поддержка занятости", "Наука", "Цифровая экономика", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт") и комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента России.Национальные проекты, реализация которых началась с 1 января 2019 г., направлены на обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России, повышения уровня жизни, создания условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека. Их планируется реализовать до 2024 г. Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн руб.