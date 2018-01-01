Путин: Украина до сих пор не выплатила России долг в размере $3 млрд

Украина до сих пор не выплатила России долг в размере $3 млрд, заявил президент Владимир Путин в ходе большой ежегодной пресс-конференции.

Москва, 19 декабря - "Вести.Экономика"."Часть российских резервных средств из Фонда национального благосостояния вложена в украинские ценные бумаги на $3 млрд. Есть уже решение суда в Лондоне по этому поводу, оно не исполняется", - отметил Путин.Россия исходит в своих действиях из принятого Стокгольмским арбитражем решения о споре по транзитному контракту между Россией и Украиной. "Что касается газовых отношений, это такая сложная, очень чувствительная тема. Мы хотим решить эту проблему. Я убежден как юрист по базовому своему образованию, что это решение Стокгольмского арбитражного суда носит не юридический, не правовой характер, а скорее политический.Одно из обоснований решения Стокгольмского суда, сейчас сидящим здесь это покажется странным, но это интересно, там прописано "в связи с тяжелым экономическим положением на Украине". Ну чушь какая-то просто! Но написали. Хоть бы воздержались от такой записи", - подчеркнул Путин."Ну ладно, решение суда есть. Это правда. Мы должны из этого исходить. Мы будем из этого исходить. И будем искать приемлемого для всех решения, в том числе и для Украины. Сохраняя, как я уже многократно говорил, несмотря на строительство новых инфраструктурных объектов, таких как "Северный поток-1, -2", "Турецкий поток", транзит через Украину. Вопрос в объемах этого транзита и в сроках, на которые можно заключить контракт", - заявил Путин.