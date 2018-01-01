ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Путин: Украина до сих пор не выплатила России долг в размере $3 млрд

      19.12 14:41Распечатать
      Москва, 19 декабря - "Вести.Экономика". Украина до сих пор не выплатила России долг в размере $3 млрд, заявил президент Владимир Путин в ходе большой ежегодной пресс-конференции.

      "Часть российских резервных средств из Фонда национального благосостояния вложена в украинские ценные бумаги на $3 млрд. Есть уже решение суда в Лондоне по этому поводу, оно не исполняется", - отметил Путин.

      Россия исходит в своих действиях из принятого Стокгольмским арбитражем решения о споре по транзитному контракту между Россией и Украиной. "Что касается газовых отношений, это такая сложная, очень чувствительная тема. Мы хотим решить эту проблему. Я убежден как юрист по базовому своему образованию, что это решение Стокгольмского арбитражного суда носит не юридический, не правовой характер, а скорее политический.

      Одно из обоснований решения Стокгольмского суда, сейчас сидящим здесь это покажется странным, но это интересно, там прописано "в связи с тяжелым экономическим положением на Украине". Ну чушь какая-то просто! Но написали. Хоть бы воздержались от такой записи", - подчеркнул Путин.

      "Ну ладно, решение суда есть. Это правда. Мы должны из этого исходить. Мы будем из этого исходить. И будем искать приемлемого для всех решения, в том числе и для Украины. Сохраняя, как я уже многократно говорил, несмотря на строительство новых инфраструктурных объектов, таких как "Северный поток-1, -2", "Турецкий поток", транзит через Украину. Вопрос в объемах этого транзита и в сроках, на которые можно заключить контракт", - заявил Путин.

      Рубрики: Президент

      Метки: Украина, Владимир Путин, ФНБ, транзит газа, Стокгольмский арбитраж

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить