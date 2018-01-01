Путин: можно исключить условие "подряд" из двух сроков президентства

Из конституции можно убрать оговорку "подряд" относительно срока, который один человек может находиться на посту президента, заявил президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции.

Москва, 19 декабря - "Вести.Экономика".Согласно конституции "одно и то же лицо не может занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков подряд".Эта оговорка смущает некоторых политологов и общественных деятелей.По мнению российского лидера, из конституции можно убрать оговорку "подряд" относительно срока, который один человек может находиться на посту президента."Ваш покорный слуга два срока отслужил, потом ушел с этой должности и имел конституционное право вернуться на должность президента, потому что это уже было не два срока подряд", - уточнил Путин."Что касается конституции, то это живой инструмент, он должен соответствовать уровню развития общества. Но я все-таки считаю, что конституцию нам менять, принимать новую конституцию не следует", - заявил он.