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      Путин: можно исключить условие "подряд" из двух сроков президентства

      19.12 14:50Распечатать
      Москва, 19 декабря - "Вести.Экономика". Из конституции можно убрать оговорку "подряд" относительно срока, который один человек может находиться на посту президента, заявил президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции.

      Согласно конституции "одно и то же лицо не может занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков подряд".

      Эта оговорка смущает некоторых политологов и общественных деятелей.

      По мнению российского лидера, из конституции можно убрать оговорку "подряд" относительно срока, который один человек может находиться на посту президента.

      "Ваш покорный слуга два срока отслужил, потом ушел с этой должности и имел конституционное право вернуться на должность президента, потому что это уже было не два срока подряд", - уточнил Путин.

      "Что касается конституции, то это живой инструмент, он должен соответствовать уровню развития общества. Но я все-таки считаю, что конституцию нам менять, принимать новую конституцию не следует", - заявил он.

      Рубрики: Президент

      Метки: Владимир Путин, президент РФ, конституция

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