Путин против снижения цены на газ для Белоруссии

Президент РФ Владимир Путин считает неправильным снижать цену газа для Белоруссии до уровня цены Смоленской области.

Москва, 19 декабря - "Вести.Экономика".Белоруссия и Россия продолжают переговоры о поставках газа на 2020 г.Белоруссия настаивает на цене газа сравнимой с ценой газа в соседней Смоленской области, чтобы российские и белорусские товары на открытых рынках двух стран имели равные основные составляющие себестоимости производства."Во-первых, у Белоруссии самые низкие цены, какие только возможны для наших заграничных партнеров - это $127 за тысячу кубометров. В Европу - за $200 мы продаем. Доходность для продаж в Европу и Белоруссию для "Газпрома" отличается в четыре раза", - пояснил Путин.Средневзвешенная цена на газ по России $70 за 1 тыс. куб. м с учетом расстояния от мест добычи.Чем регион дальше от мест добычи, тем больше больше государство доплачивает, чтобы цена не была выше, чем в других регионах. Цена газа для Смоленской области очень сильно дотируется."Смоленск потребляет где-то 2 млрд куб. м газа. В Белоруссию мы продаем 20 млрд. И если мы будем дотировать всю белорусскую экономику, то это значит, что мы, Россия, дотируем целиком такой первичный энергоноситель, как газ, для всей страны", - пояснил Путин.