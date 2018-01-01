Путин: планов по запуску новой пенсионной реформы нет

Планов по запуску новой пенсионной реформы в России нет, заявил президент Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции.

Москва, 19 декабря - "Вести.Экономика"."В области пенсионного обеспечения все решения приняты, закреплены законом. И никаких изменений там не планируется, никакой новой пенсионной реформы не готовится и даже не обсуждается - ни в правительстве, ни в администрации. Нигде", - отметил Путин и добавил, что предложения Минфина в пенсионной области касаются только накопительной части пенсии."Что касается некоторых предложений Минфина в этой сфере, то это относится только к накоплениям, которые фактически можно считать инвестициями, и вопрос идет просто об их защите", - подчеркнул президент.Минфин заявил о разработке нового законопроекта о накопительной пенсионной системе - "О гарантированном пенсионном продукте" (ГПП). Документ подготовили взамен разработанной в 2016 г. концепции индивидуального пенсионного капитала (ИПК), которая так и не нашла поддержки в правительстве из-за разногласий финансового и социального блока по ключевому вопросу - автоматической подписке граждан.Новая система ГПП построена на ранее представленной концепции ИПК, однако полностью добровольная.