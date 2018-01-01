ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Путин: планов по запуску новой пенсионной реформы нет

      19.12 15:30Распечатать
      Москва, 19 декабря - "Вести.Экономика". Планов по запуску новой пенсионной реформы в России нет, заявил президент Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции.

      "В области пенсионного обеспечения все решения приняты, закреплены законом. И никаких изменений там не планируется, никакой новой пенсионной реформы не готовится и даже не обсуждается - ни в правительстве, ни в администрации. Нигде", - отметил Путин и добавил, что предложения Минфина в пенсионной области касаются только накопительной части пенсии.

      "Что касается некоторых предложений Минфина в этой сфере, то это относится только к накоплениям, которые фактически можно считать инвестициями, и вопрос идет просто об их защите", - подчеркнул президент.

      Минфин заявил о разработке нового законопроекта о накопительной пенсионной системе - "О гарантированном пенсионном продукте" (ГПП). Документ подготовили взамен разработанной в 2016 г. концепции индивидуального пенсионного капитала (ИПК), которая так и не нашла поддержки в правительстве из-за разногласий финансового и социального блока по ключевому вопросу - автоматической подписке граждан.

      Новая система ГПП построена на ранее представленной концепции ИПК, однако полностью добровольная.

      Рубрики: Президент

      Метки: правительство, Минфин, Владимир Путин, пенсия, ГПП

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить