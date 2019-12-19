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      Первый министр Шотландии намерена потребовать нового референдума о независимости

      19.12 16:52Распечатать
      Москва, 19 декабря - "Вести.Экономика". Первый министр Шотландии Никола Стерджен в четверг объявила, что она направит премьер-министру Великобритании Борису Джонсону письмо с требованием к британскому парламенту рассмотреть вопрос о проведении второго референдума о независимости Шотландии. Об этом сообщает CNBC.

      Первый министр Шотландии Никола Стерджен. Фото: EPA-EFE/Andrew Cowan

      Стерджен, которая возглавляет Шотландскую национальную партию (SNP), заявила журналистам в Эдинбурге, что Шотландия ясно дала понять на выборах на прошлой неделе, что она не хочет, чтобы ею управляла Консервативная партия или чтобы ее вывели из ЕС, и поэтому еще один референдум о независимости оправдан "существенным изменением обстоятельств".

      По итогам прошедших 12 декабря выборов SNP получила 48 мест из 59, на которые Шотландия имеет право в палате общин.

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      Первый министр Шотландии отметила, что у SNP есть мандат, чтобы предложить людям выбор по вопросу о независимости, который является "нормальным по любым стандартам демократии".

      "Мы нация, не лучше и не хуже, чем любая другая... Наше будущее, каким бы мы его ни выбрали, должно быть в руках людей, которые здесь живут", - подчеркнула Стерджен.

      По ее словам, недостаток политического самоопределения в Шотландии стал очевиден после референдума по Brexit в 2016 г., когда около двух третей избирателей в Шотландии решили остаться в Европейском союзе.

      Как сообщали "Вести.Экономика", Консервативная партия по итогам выборов на прошлой неделе получила явное большинство в британском парламенте. В связи с этим премьер-министр Великобритании заявил, что его правительство получило новый мощный мандат на осуществление Brexit.

      Джонсон уже сигнализировал, что он отвергнет любой призыв разрешить еще одно голосование о независимости Шотландии. Выступая в четверг, Стерджен заявила, что если Джонсон еще раз откажет ей, она "рассмотрит все разумные варианты обеспечения права Шотландии на самоопределение".

      Рубрики: Европа

      Метки: Великобритания, референдум, Шотландия, Борис Джонсон, Brexit, Никола Стерджен

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