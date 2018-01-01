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      Проблема "Северного потока-2" становится политической

      19.12 16:07Распечатать
      Москва, 19 декабря - "Вести.Экономика". Давление на Россию со стороны США продолжается. Если в середине 2014 г. меры были неизбежными с точки зрения американцев, предметно и поименно касались важных аспектов деятельности российской экономики, то сейчас они имеют другую цель - "наказать" не столько Россию, сколько тех, кто пытается с ней сотрудничать, отмечает Илья Григорьев, аналитик "Иволга Капитал".

      Илья Григорьев, аналитик "Иволга Капитал"

      "Именно поэтому история с возможными санкциями на лиц, связанных со строительством "Северного потока-2", стала проблемой общеевропейского масштаба, а не только российской проблемой. Как известно, Европе очень интересен российский газ: он выгоден по цене, его поставки были и продолжают быть бесперебойными, да еще и Россия не имеет слабую переговорную позицию, с ней можно и нужно торговаться по газовым ценам.

      Однако с момента заключения твердых контрактов на поставку газа в Европу несколько лет назад структура предложения газа в Европе сильно поменялась. На европейском рынке появился сжиженный природный газ из Катара и США, который, несмотря на свою относительную дороговизну в производстве, стал дешевле относительно российского газа в трубах: в III квартале 2019 г. "Газпром" поставлял газ в Европу по цене в $170 за тысячу кубометров газа (самый низкий показатель с 2005 г.), а стоимость аналогичного объема СПГ - $156. Это произошло из-за избытка СПГ в остальных частях света, в частности в Азии. Американским и катарским компаниям стало выгодно в течение нескольких последних лет продавать свой газ в европейские страны.

      В долгосрочном плане такая ситуация невыгодна как для отечественных поставщиков газа по трубам, так и для производителей СПГ. Из-за такой ситуации "Газпром" потерял более 16% выручки и 44% EBITDA за последний отчетный период. Компании, поставляющий сжиженный газ, снижают свою маржинальность, но долго такая ситуация продолжаться не может, и в долгосрочном плане компании намерены восстанавливать уровень цен.

      По сути, сейчас и те и другие занимаются демпингом и делают это себе в убыток ради конечной цели в долгосрочном плане - быть главным поставщиком газа в Европу. В такой ситуации уже не помогают экономические и финансовые методы, и начинается политическая борьба.

      Средняя цена продажи газа "Газпромом" ($/тыс. куб. м)

      Источник - отчетность "Газпрома" за III квартал 2019 г.

      "Газпром" является давним партнером европейских стран по поставкам газа. К этому уже есть соответствующая инфраструктура, фактически под него создавался Третий энергопакет законодательства ЕС, а к непрерывности поставок начиная с 2007-2008 гг. не было никаких претензий. Сам "Газпром" находится отчасти в зависимой от Европы ситуации, получая на континенте самые высокие прибыли.

      Объемы (в миллионах кубометров) и цены проданного газа ($/тыс. куб. м) в Европу и другие страны

      Источник - отчетность "Газпрома" за III квартал 2019 г.

      Поставщики сжиженного газа находятся в более слабой рыночной, но в более выигрышной политической позиции. Свое появление в Европе они позиционируют как создание конкуренции и навязывают ее необходимость. До появления планов по поставке СПГ в Европу многие и не задумывались о том, что необходима еще большая диверсификация поставок, ведь газ в ЕС также доставляется из Средней Азии, Северной Африки и Ближнего Востока. Теперь необходимость продолжить диверсификацию почти уже не обсуждается. В этом контексте это победа тех, кто лоббирует и продает сжиженный природный газ.

      В конечном итоге борьба "Газпрома" с Катаром и США содержит в себе два компонента: кто из них продержится дольше в ценовой борьбе без серьезных убытков и кто убедит Европу в политической безопасности и политических выгодах своих поставок. По первому фактору у "Газпрома" очевидно выше запас прочности. Однако в политическом аспекте преимущество "Газпрома" очень ограничено. Именно то, насколько успешно "Газпром" разрешит проблему "Северного потока-2", будет зависеть его успешность как долгосрочного игрока на газовом рынке Европы".

      Рубрики: Товарные рынки, Энергетика

      Метки: США, Газпром, СПГ, Катар, Северный поток-2, Илья Григорьев

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