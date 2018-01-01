В России 23 декабря пройдут масштабные учения устойчивой работы рунета

Минкомсвязь объявила о проведении учений 23 декабря по обеспечению устойчивой работы рунета.

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Могут ли Россию по этому закону отключить от Всемирной сети?

Ощутят ли простые пользователи эффект закона на себе? Не вырастет ли плата за интернет?

Учения, о которых говорится в законе, — что это такое и как они будут проходить?

Означает ли этот закон, что будет легче блокировать информацию?

Не повлечет ли закон блокировку социальных сетей, скажем, Facebook или Twitter?

Москва, 19 декабря - "Вести.Экономика".В учениях примут участие министерства и ведомства, мобильные операторы."23 декабря будут проводиться учения по целостности, устойчивости функционирования и безопасности интернета, интернета вещей и различных сегментов сетей связи общего пользования - фиксированной и мобильной - к негативным внешним воздействиям. Об основных итогах ближайших учений мы сообщим", - отмечается в уведомлении Минкомсвязи."Отработка угроз будет проводиться только на выделенных сегментах, стендах и полигонах, обычные пользователи учения не заметят", - отметил представитель министерства.Постановление о проведении учений в рунете, подписанное премьер-министром России Дмитрием Медведевым,В тексте документа отмечается, что учения будут проводиться "не реже 1 раза в год" и будут касаться частного сегмента интернета в России."Учения представляют собой совокупность организационных, технических и тактических мероприятий, направленных на выполнение участниками учений учебных задач в условиях конкретной ситуации возникновения угроз устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории Российской Федерации сети интернет, за исключением российского государственного сегмента сети интернет, и сети связи общего пользования", - сообщается в документе.С 1 ноября 2019 г. вступил в силу закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета в случае внешних угроз, сообщали "Вести.Экономика".В соответствии с законом в России создается национальная система маршрутизации интернет-трафика. Закон призван обезопасить отечественный сегмент интернета от возможных внешних угроз.Законом определяются необходимые правила маршрутизации трафика и организуется контроль их соблюдения, а также регулируются вопросы создания необходимой инфраструктуры, которая позволит обеспечить работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам. Кроме того, законом создается возможность для минимизации передачи за рубеж данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи. Наконец, законом вводится необходимость проведения регулярных учений органов власти, операторов связи и владельцев технологических сетей по выявлению угроз и отработке мер по восстановлению работоспособности российского сегмента сети, пояснили в Госдуме.Закон вводит целый ряд новых понятий: "точка обмена трафиком", "номер автономной системы"."Точка обмена трафиком – это физическое место, где соединяются между собой сети различных организаций (крупных компаний, провайдеров интернет-услуг, хостинг-провайдеров и т. п.). Упрощенно – это зал, где стоят стойки с коммутаторами и много-много проводов, в котором как на бирже предлагаются маршруты движения пакетов информации. Выбор маршрутов, или, другими словами, обмен трафиком, осуществляется со скоростями, превышающими скорость работы домашнего роутера во много раз. Такие точки существенно повышают качество и надежность интернета в стране и фактически являются национальным достоянием", - пояснил Леонид Левин, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.Номер автономной системы – это обозначение сетевой структуры, которая принадлежит одной административной единице (ООО, ЗАО или иной юридической форме, либо физическому лицу) и которая имеет соединения более чем с одним интернет-провайдером, таким образом обладает определенной самостоятельностью и самодостаточностью.Не следует путать номер автономной системы и IP-адрес. Автономной системе может быть назначено много IP-адресов.При определении маршрута прохождения пакета данных в направлении конкретного IP-адреса используются номера автономных систем, что упрощает процесс маршрутизации. Можно провести аналогию с почтой: номер автономной системы – это как почтовый индекс, а IP-адрес – полный адрес абонента."Рунет является частью общемирового цифрового пространства. В нашей стране культура взаимодействия с сетью, бизнес-подходы строились на принципах открытости и доступности ресурсов сети. Благодаря этому компании российского IT-сообщества добились существенных успехов как на отечественном, так и на зарубежных рынках. Когда критики закона говорят об изоляции рунета, они переворачивают суть и задачи закона с ног на голову", - пояснил Левин.Главная цель закона в том, чтобы вне зависимости от внешних или внутренних условий интернет был доступен российским гражданам.Чтобы все те сервисы, которые сегодня обеспечивают быстрое и удобное решение задач пользователей, а это электронные госуслуги, онлайн-банкинг, социальные сети, интернет-магазины, были доступны в полном объеме.По заверениям авторов и профильных органов исполнительной власти, расходы, необходимые для закупки оборудования противодействия угрозам, заложены в бюджете Российской Федерации на 2019–2021 гг. в рамках реализации нацпрограммы "Цифровая экономика" в части, относящейся к федеральному проекту "Информационная безопасность".Порядок проведения учений будет устанавливаться правительством РФ. Предполагается, что их проведение не будет заметно обычным пользователям. Имеющийся опыт уже проводившихся тестов подтверждает реальность подобных утверждений.Централизованное управление адресацией и маршрутизацией в рунете будет вводиться только в случае выявления угрозы, то есть когда Центр мониторинга определит наличие критического сбоя во внешней сети или целенаправленного воздействия на национальный сегмент сети интернет. Порядок централизованного управления сетью утверждается правительством Российской Федерации.Информация, распространение которой запрещено в России, уже блокируется согласно процедурам, прописанным в законодательстве. Закон предусматривает переход на более технологически совершенный уровень, который обеспечит выполнение требований законодательства об информации более точными инструментами работы с интернет-трафиком, использование которых не должно отражаться на качестве и скорости доступа к интернет-сервисам для граждан и компаний."Закон не о блокировках, а о создании резервной системы обеспечения доступности ресурсов сети интернет для российских пользователей, повышающей надежность и качество услуг связи", - подчеркнул Леонид Левин, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.