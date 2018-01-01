ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Путин: приняты правильные решения по Союзному государству, но они не выполнены на 90%

      19.12 16:01Распечатать
      Москва, 19 декабря - "Вести.Экономика". Решения о создании и работе Союзного государства России и Белоруссии правильные, но в подавляющем большинстве они не выполнены, заявил президент Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции.

      "Я считаю, что решения о создании Союзного государства были правильные. Русский и белорусский народ - это, по-моему, то же самое, что и украинский и русский. Это почти одно и то же - этнически и с точки зрения нашей истории, духовных начал. Поэтому то, что у нас с Белоруссией происходит такое сближение, я этому очень рад", - отметил Путин.

      Достижения уже есть, но работа по основополагающим решениям в области создания Союзного государства не доделана. "Есть определенные достижения, особенно в социальной сфере. Но решения, которые были в свое время приняты по поводу строительства Союзного государства, в подавляющем своем большинстве, основополагающие решения, они не реализованы. Просто там 90% не сделано по каждому из вопросов", - подчеркнул президент.

      Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко приняли решение об ускорении процесса интеграции в рамках Союзного государства. "Многое сделано уже в рамках Евразийского экономического союза, и в чем-то даже в сфере экономики, интеграция в рамках ЕврАзЭС - она глубже, чем в рамках Союзного государства. Именно поэтому мы с Александром Григорьевичем приняли решение вернуться к этому и посмотреть, что же нужно сделать дополнительно, чтобы ускорить процесс формирования Союзного государства", - отметил Путин.

      Договор о создании Союзного государства подписан 8 декабря 1999 г. президентами России и Белоруссии и вступил в силу после обмена ратификационными грамотами 26 января 2000 г.

      Стороны работают над программой углубления взаимной интеграции, согласовывают 31 дорожную карту, большинство карт готово к подписанию. Путин и Лукашенко 7 декабря провели встречу в Сочи, на которой обсуждали пути интеграции России и Белоруссии. Президенты договорились продолжить переговоры 20 декабря.

      Рубрики: Президент

      Метки: Белоруссия, Владимир Путин, Минск, интеграция, Союзное государство

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить