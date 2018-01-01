Путин: приняты правильные решения по Союзному государству, но они не выполнены на 90%

Решения о создании и работе Союзного государства России и Белоруссии правильные, но в подавляющем большинстве они не выполнены, заявил президент Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции.

Москва, 19 декабря - "Вести.Экономика"."Я считаю, что решения о создании Союзного государства были правильные. Русский и белорусский народ - это, по-моему, то же самое, что и украинский и русский. Это почти одно и то же - этнически и с точки зрения нашей истории, духовных начал. Поэтому то, что у нас с Белоруссией происходит такое сближение, я этому очень рад", - отметил Путин.Достижения уже есть, но работа по основополагающим решениям в области создания Союзного государства не доделана. "Есть определенные достижения, особенно в социальной сфере. Но решения, которые были в свое время приняты по поводу строительства Союзного государства, в подавляющем своем большинстве, основополагающие решения, они не реализованы. Просто там 90% не сделано по каждому из вопросов", - подчеркнул президент.Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко приняли решение об ускорении процесса интеграции в рамках Союзного государства. "Многое сделано уже в рамках Евразийского экономического союза, и в чем-то даже в сфере экономики, интеграция в рамках ЕврАзЭС - она глубже, чем в рамках Союзного государства. Именно поэтому мы с Александром Григорьевичем приняли решение вернуться к этому и посмотреть, что же нужно сделать дополнительно, чтобы ускорить процесс формирования Союзного государства", - отметил Путин.Договор о создании Союзного государства подписан 8 декабря 1999 г. президентами России и Белоруссии и вступил в силу после обмена ратификационными грамотами 26 января 2000 г.Стороны работают над программой углубления взаимной интеграции, согласовывают 31 дорожную карту, большинство карт готово к подписанию. Путин и Лукашенко 7 декабря провели встречу в Сочи, на которой обсуждали пути интеграции России и Белоруссии. Президенты договорились продолжить переговоры 20 декабря.