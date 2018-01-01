Валюты стран бывшего СССР: лидером недели стал российский рубль

За неделю с 12 по 19 декабря подавляющее большинство валют стран бывшего СССР выросло к доллару США (в качестве данных ИАЦ "Альпари" использует официальные курсы соответствующих центробанков на указанные даты), в плюсе оказалось восемь валют, в минусе – только одна. Среди выросших валют лидировал российский рубль (+1,57%). За ним шли украинская гривна (+0,81%), молдавский лей (+0,50%), казахстанский тенге (+0,49%), белорусский рубль (+0,38%), узбекский сум (+0,05%), армянский драм (+0,04%) и киргизский сом (+0,01%). В минусе к доллару оказался лишь грузинский лари (-0,55%)

Вадим Иосуб,



старший аналитик "Информационно-аналитического центра "Альпари"

Москва, 19 декабря - "Вести.Экономика".Сам доллар за неделю на мировом рынке подешевел, но весьма незначительно. За неделю индекс доллара DXY снизился с 97,1 п. до 96,9 п. (-0,2%). Валютная пара EUR/USD и вовсе не изменилась и осталась вблизи 1,1130. Нефть марки Brent за неделю подорожала с $63,3 до $65,4 за баррель (+3,3%), что пошло на пользу российской валюте, тенге и отчасти белорусскому рублю.При этом лидер недели – российский рубль – в ходе недельных торгов обновил максимумы с июля текущего года.Нацбанк Беларуси выпустил обзор ноябрьской инфляции. В нем, в частности, отмечается, что в ноябре 2019 г. годовой прирост потребительских цен замедлился на 0,3 п. п. и составил 5%. Относительно октября потребительские цены в ноябре выросли на 0,2%. В ноябре наблюдалось замедление годовых темпов роста основных ценовых индикаторов потребительского рынка.Так, годовая базовая инфляция замедляется на протяжении последних трех месяцев. В ноябре текущего года прирост показателя составил 3,7% к ноябрю прошлого года (4% в октябре 2019 г. к октябрю 2018 г.). Постепенное исчерпание влияния конъюнктурного шока на рынке сельхозпродукции продолжает способствовать стабилизации ценовой ситуации в сегменте свободного ценообразования.Регулируемые цены и тарифы в ноябре увеличились на 7,5% в годовом выражении (7,6% месяцем ранее). Некоторое замедление годовой динамики в сегменте регулируемого ценообразования в основном связано с более умеренным повышением цен на автомобильное топливо в ноябре текущего года по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года.После значимого ускорения в предыдущем месяце годовые темпы роста цен на плодоовощную продукцию в ноябре несколько снизились, однако по-прежнему сохраняются на достаточно высоком уровне. Их годовой прирост в отчетном периоде составил 12,1% (16,2% месяцем ранее).На следующей неделе ослабление грузинского лари может быть продолжено, доллар в Грузии может подорожать до 2,92 лари. В России, напротив, доллар может подешеветь до 61,6 руб. В Казахстане доллар может снизиться до 383 тенге.