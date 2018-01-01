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      Путин усомнился в успехе демократов по импичменту Трампа

      19.12 16:32Распечатать
      Москва, 19 декабря - "Вести.Экономика". Импичмент президенту США Дональду Трампу - это продолжение внутриполитической борьбы в США, заявил президент Владимир Путин в ходе большой ежегодной пресс-конференции.

      В сенате у республиканцев большинство. "И вряд ли они захотят представителя своей партии отстранить от власти по каким-то, на мой взгляд, абсолютно надуманным причинам", - заявил Путин.

      По словам Путина, демократы, проигравшие на выборах президента, сначала предъявили Трампу обвинения в сговоре с Россией. Но это не сработало, поэтому "давление на Украину какое-то придумали".

      Палата представителей 18 декабря большинством голосов поддержала импичмент Трампа. На следующем этапе вопрос об импичменте перейдет на обсуждение в сенат, где большинство принадлежит Республиканской партии, поддерживающей Трампа.

      Именно в сенате должны решить, оправдать президента или подтвердить вину и сместить его с должности.

      Процедуру импичмента в отношении Трампа запустили из-за его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время этой беседы, уверяет сторона обвинения, Трамп пытался оказать давление на Зеленского с целью начать расследование против Хантера Байдена - сына Джо Байдена. Джо Байден намерен баллотироваться на президентских выборах в США в 2020 г.

      Рубрики: Президент

      Метки: Украина, Владимир Путин, Конгресс США, Дональд Трамп, импичмент, Владимир Зеленский

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