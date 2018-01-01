Путин усомнился в успехе демократов по импичменту Трампа

Импичмент президенту США Дональду Трампу - это продолжение внутриполитической борьбы в США, заявил президент Владимир Путин в ходе большой ежегодной пресс-конференции.

Москва, 19 декабря - "Вести.Экономика".В сенате у республиканцев большинство. "И вряд ли они захотят представителя своей партии отстранить от власти по каким-то, на мой взгляд, абсолютно надуманным причинам", - заявил Путин.По словам Путина, демократы, проигравшие на выборах президента, сначала предъявили Трампу обвинения в сговоре с Россией. Но это не сработало, поэтому "давление на Украину какое-то придумали".Палата представителей 18 декабря большинством голосов поддержала импичмент Трампа. На следующем этапе вопрос об импичменте перейдет на обсуждение в сенат, где большинство принадлежит Республиканской партии, поддерживающей Трампа.Именно в сенате должны решить, оправдать президента или подтвердить вину и сместить его с должности.Процедуру импичмента в отношении Трампа запустили из-за его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время этой беседы, уверяет сторона обвинения, Трамп пытался оказать давление на Зеленского с целью начать расследование против Хантера Байдена - сына Джо Байдена. Джо Байден намерен баллотироваться на президентских выборах в США в 2020 г.