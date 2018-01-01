Программа развития моногородов возобновит работу в I квартале 2020 года

Программа развития моногородов возобновит работу в I квартале 2020 г., заявил старший управляющий директор фонда Альмир Хабибрахимов.

Москва, 19 декабря - "Вести.Экономика"."Владимир Владимирович Путин в Набережных Челнах сказал, что программа приостановлена для улучшения. Мы прорабатываем новые инструменты. Ожидаем, что программа будет запущена в I квартале 2020 г. и наши возможности будут расширены", - отметил Хабибрахимов, сообщает "Интерфакс"."Будет ряд новых инструментов, в том числе по поддержке проектов с инструментами ГЧП, по лизингу", - пояснил Хабибрахимов.В ходе общения с рабочими завода двигателей "КамАЗа" в Набережных Челнах 13 декабря Путин заявил, что Фонд поддержки моногородов получит в ближайшие три года по 5,5 млрд руб. в год.Путин напомнил, что первая программа развития моногородов принята в 2014 г., в 2016 г. действие программы продлено до 2025 г. "В прошлом году было принято решение ее приостановить. Но не для того, чтобы закрыть, а чтобы обновить, сделать более эффективной", - пояснил президент.Программу и фонд создавали "не для того, чтобы улучшать внешнюю среду, а чтобы создавать новые производства и рабочие места, которые не были бы связаны с градообразующими предприятиями", заключил Путин.