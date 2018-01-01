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      Путин: срок рассмотрения маткапитала в качестве первого взноса по ипотеке сократят в 2 раза

      19.12 17:41Распечатать
      Москва, 19 декабря - "Вести.Экономика". Сроки оформления материнского капитала в качестве первоначального взноса по ипотеке сократят в два раза, заявил президент Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции.

      "Банки не отказывают использовать материнский капитал для решения вопросов, связанных с ипотекой. Просто процедуры получения этих средств чрезмерно усложнены и создают проблемы для людей. Без всяких сомнений, нужно менять эту ситуацию и уменьшать количество дней, которое требуется сегодня для того, чтобы внести эти средства материнского капитала в качестве первичного вклада или погашения ипотеки. Сейчас в целом такие решения принимаются. Количество этих дней будет сокращено почти в два раза", - отметил Путин.

      "Нужно расширять применение так называемого электронного товарооборота, с тем чтобы отношения между клиентом банка и Пенсионным фондом, через который идет материнский капитал, и советующими застройщиками осуществлялись без участия человека", - подчеркнул Путин.

      В случае запуска такого механизма процедуру оформления можно сократить до одного дня. "Это можно сделать, и это нужно сделать. Мы совсем недавно с коллегами обсуждали это. Мы и будем это делать", - заявил президент.

      Газета "Известия" сообщила ранее, что некоторые крупнейшие российские банки отказываются принимать материнский капитал в качестве первоначального взноса по ипотеке с господдержкой для семей с детьми.

      Рубрики: Президент, Недвижимость

      Метки: ипотека, Владимир Путин, банк, ПФР, маткапитал

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