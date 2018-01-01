Путин: срок рассмотрения маткапитала в качестве первого взноса по ипотеке сократят в 2 раза

Сроки оформления материнского капитала в качестве первоначального взноса по ипотеке сократят в два раза, заявил президент Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции.

Москва, 19 декабря - "Вести.Экономика"."Банки не отказывают использовать материнский капитал для решения вопросов, связанных с ипотекой. Просто процедуры получения этих средств чрезмерно усложнены и создают проблемы для людей. Без всяких сомнений, нужно менять эту ситуацию и уменьшать количество дней, которое требуется сегодня для того, чтобы внести эти средства материнского капитала в качестве первичного вклада или погашения ипотеки. Сейчас в целом такие решения принимаются. Количество этих дней будет сокращено почти в два раза", - отметил Путин."Нужно расширять применение так называемого электронного товарооборота, с тем чтобы отношения между клиентом банка и Пенсионным фондом, через который идет материнский капитал, и советующими застройщиками осуществлялись без участия человека", - подчеркнул Путин.В случае запуска такого механизма процедуру оформления можно сократить до одного дня. "Это можно сделать, и это нужно сделать. Мы совсем недавно с коллегами обсуждали это. Мы и будем это делать", - заявил президент.Газета "Известия" сообщила ранее, что некоторые крупнейшие российские банки отказываются принимать материнский капитал в качестве первоначального взноса по ипотеке с господдержкой для семей с детьми.