Дефицит текущего счета платежного баланса США снизился в III квартале

Дефицит текущего счета платежного баланса США - индикатор торговых и финансовых потоков между США и другими странами - в III квартале сократился и с учетом коррекции на сезонные факторы составил $124,09 млрд против $125,21 млрд во II квартале, сообщило Министерство торговли США.

Москва, 19 декабря - "Вести.Экономика".Опрошенные изданием The Wall Street Journal аналитики ожидали, что в дефицит составит $121,9 млрд в III квартале.Дефицит в июле-сентябре составил 2,3% от валового внутреннего продукта США.Сокращение дефицита текущего счета платежного баланса в основном обусловлено увеличением положительного сальдо по первичным доходам, что включает инвестиционные доходы и вознаграждение работников, которое выросло до $68,72 млрд от $66,63 млрд во II квартале.Уменьшению дефицита также способствовало сокращение импорта товаров, благодаря которому дефицит внешней торговли в июле-сентябре уменьшился до $157,36 млрд от $159,11 млрд во II квартале, сообщило министерство.При этом дефицит вторичных доходов, включающих правительственные выплаты и частные переводы, в III квартале увеличился до $35,45 млрд от $32,73 млрд во II квартале.