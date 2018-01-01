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      Дефицит текущего счета платежного баланса США снизился в III квартале

      19.12 17:42Распечатать

      Москва, 19 декабря - "Вести.Экономика". Дефицит текущего счета платежного баланса США - индикатор торговых и финансовых потоков между США и другими странами - в III квартале сократился и с учетом коррекции на сезонные факторы составил $124,09 млрд против $125,21 млрд во II квартале, сообщило Министерство торговли США.

      Опрошенные изданием The Wall Street Journal аналитики ожидали, что в дефицит составит $121,9 млрд в III квартале.

      Дефицит в июле-сентябре составил 2,3% от валового внутреннего продукта США.

      Сокращение дефицита текущего счета платежного баланса в основном обусловлено увеличением положительного сальдо по первичным доходам, что включает инвестиционные доходы и вознаграждение работников, которое выросло до $68,72 млрд от $66,63 млрд во II квартале.

      Уменьшению дефицита также способствовало сокращение импорта товаров, благодаря которому дефицит внешней торговли в июле-сентябре уменьшился до $157,36 млрд от $159,11 млрд во II квартале, сообщило министерство.

      При этом дефицит вторичных доходов, включающих правительственные выплаты и частные переводы, в III квартале увеличился до $35,45 млрд от $32,73 млрд во II квартале.

      Рубрики: Статистика, США и Канада

      Метки: США, прогноз, дефицит текущего счета

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