Вступило в силу решение ЕС о продлении санкций против России из-за Донбасса

Евросоюз 19 декабря официально объявил о продлении против России экономических санкций, связанных с Минскими соглашениями, еще на полгода начиная с 1 января 2020 г.

Москва, 19 декабря - "Вести.Экономика"."Сегодня совет продлил срок действия экономических санкций в отношении отдельных секторов российской экономики до 31 июля 2020 г.", -"Это решение следует за докладом президента Макрона и канцлера Меркель в Европейском совете 12 декабря 2019 г. о состоянии выполнения Минских соглашений. Учитывая, что Минские соглашения не полностью выполнены, Европейский совет единогласно принял политическое решение возобновить экономические санкции против России", - отмечается в заявлении Евросовета."Эти меры нацелены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на товары двойного назначения. Первоначально они были введены 31 июля 2014 г. на один год в ответ на действия России, дестабилизирующие ситуацию на Украине, и были усилены в сентябре 2014 г.", - напомнили в Евросовете.Экономические санкции включают:- ограничение доступа к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для 5 основных государственных финансовых институтов, компаний с госконтролем и их дочерних компаний, созданных за пределами ЕС, а также для трех крупнейших российских энергетических и трех оборонных компаний;- введение запрета на экспорт и импорт торговли оружием;- установление запрета на экспорт товаров двойного назначения для военных целей или конечных потребителей в России;- ограничение доступа России к некоторым чувствительным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для добычи и разведки нефти.Впервые санкции, связанные с выполнением Минских соглашений, были введены с 19 марта 2015 г. до 31 декабря 2015 г. Затем несколько раз продлевались.включают замораживание активов и ограничения на поездки 170 граждан РФ и 44 предприятия, "поскольку их действия подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины".Меры были введены в марте 2014 г. В последний раз они были продлены в сентябре 2019 г. до 15 марта 2020 г.