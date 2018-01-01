Санкт-Петербургская биржа удвоит количество торгуемых инструментов в 2020 году

Санкт-Петербургская биржа намерена в 2020 г. удвоить количество торгуемых инструментов с текущих порядка 1240 до 2500, рассказал журналистам глава ассоциации "НП РТС" Роман Горюнов.

Москва, 19 декабря - "Вести.Экономика"."Расширение списка до 2,5 тыс., мы листингуем (размещаем) примерно по 150 бумаг в месяц, соответственно в течение года туда придем", - сказал он."По Гонконгу - это февраль; еврооблигации мы уже запустили, со следующего года будем расширять и их, будем доводить до 30-50 примерно бумаг. Здесь мы ничего не делаем сами, участники приходят, говорят, мы хотим то-то и то-то. Еврооблигации непростая история, поэтому очень быстро добавлять бумаги сложно: во-первых, они совершенно разные по качеству, во-вторых, с точки зрения юрисдикций есть свои особенности", - также отметил глава НП РТС.Ранее биржа планировала запустить торги двадцатью "голубыми фишками" компаний Гонконга осенью 2019 г."У нас в приоритетах - закончим Гонконг и дальше соответственно будем двигаться в следующем направлении. …Там есть вопросы технологической готовности участников - торговать с пяти утра. Мы сами уже готовы, теперь надо, чтобы участники были готовы. Это тоже для них не очень просто", - пояснил перенос даты запуска торгов Горюнов.Он уточнил, что первые торги 8 еврооблигациями были запущены на прошлой неделе. Бумаги представлены суверенными еврооблигациями Белоруссии, Египта, Турции, Омана и еще нескольких турецких банков, добавил он.Кроме того, Санкт-Петербургская биржа планирует выходить на европейский рынок, но юрисдикции будут добавляться по запросу участников. В частности, ранее в четверг он сообщил, что биржа намерена в I квартале 2020 г. запустить торги акциями эмитентов с Лондонской биржи (LSE).