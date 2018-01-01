Рынок ОФЗ: Минфин выполнил программу заимствования 2019 года в полном объеме

По итогам аукционов по размещению ОФЗ 18 декабря, которые прошли достаточно успешно, Минфин объявил об исполнении программы государственных внутренних заимствований РФ на 2019 г. в полном объеме и отменил последний в этом году аукцион, который был запланирован на 25 декабря. На первичном рынке корпоративных облигаций размещения продолжатся до конца следующей недели и могут за год превысить 2,4 трлн руб. – исторический рекорд.

Динамика доходности 10-летних ОФЗ

Источник: расчеты БК "Регион"

Кривая доходности ОФЗ

Источник: расчеты БК "Регион"

Объемы первичных размещений ОФЗ в 2019 г., млн руб.

Источник: расчеты БК "Регион"

Доходность первичных размещений ОФЗ в 2018-2019 гг., б. п.

Источник: расчеты БК "Регион"

по итогам аукционов по размещению ОФЗ 18 декабря Минфин РФ объявил об исполнении программы государственных внутренних заимствований РФ на 2019 г. в полном объеме и отменил последний в этом году аукцион, который был запланирован на 25 декабря.

Таблица. Итоги размещения ОФЗ в IV квартале 2019 г.

* выпуски с неразмещенными остатками на начало IV квартала 2019 г.

Источник: расчеты БК "Регион"

МТС

ТМХ

СОПФ ФПФ

Доходность первичных размещений корпоративных облигаций 1-го эшелона в 2019 г.

Источник: расчеты БК "Регион"

Сохранение благоприятной конъюнктуры на рынке корпоративных облигаций до конца текущего года позволяет повторить рекордный объем размещения, который в текущем году наблюдался в октябре. При этом по итогам всего года в целом объем размещений корпоративных облигаций может превысить 2,4 трлн руб., что станет абсолютным рекордом рыночных размещений за всю историю рынка.

Александр Ермак, главный аналитик долговых рынков БК "Регион".

Москва, 19 декабря - "Вести.Экономика".Ожидаемое снижение ключевой ставки на 25 б. п. Банком России позитивно отразилось на вторичном рынке ОФЗ, где было зафиксирован рост активности участников и возобновление плавного повышения цен. Благоприятной конъюнктуре на рублевом долговом рынке способствовало улучшение настроений инвесторов на всех мировых рынках после заседания ФРС США, после которого регулятор подтвердил сохранение мягкой денежно-кредитной политики в среднесрочной перспективе. Вместе с тем рынок государственных облигаций сохранил определенную волатильность в течение отдельных торговых сессий.На прошедшей неделе снижение доходности ускорилось, и с начала декабря в среднем по рынку оно составило порядка 12 б. п. При этом в средне- и долгосрочном сегментах снижение составило в пределах 6-11 б. п., а по коротким выпускам (до 5 лет) – в пределах 11-22 б. п.На аукционах 18 декабря инвесторам были предложены два выпуска ОФЗ-ПД: краткосрочной (4,5 года) серии 26227 и самой долгосрочной (19,3 года) серии 26230 в объеме остатков, доступных для размещения в каждом выпуске. Объем удовлетворения заявок на аукционе определяется Минфином исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.Началом обращения ОФЗ-ПД 26227 является 27 марта 2019 г., погашение запланировано на 17 июля 2024 г. Ставка полугодовых купонов на весь срок обращения займа составляет 7,40% годовых. Доступный к размещению объем выпуска составляет около 28,61 млрд руб. по номинальной стоимости. На предыдущем аукционе, который состоялся три с лишним месяца назад (28 августа), спрос более чем в 3,8 раза превысил предложение (10 млрд руб.). Минфин РФ отсек около 74% заявок и разместил выпуск в полном объеме при доходности 6,99% годовых, которая предполагала незначительную премию ко вторичному рынку в размере 1 б. п.Началом обращения ОФЗ-ПД 26230 является 5 июня 2019 г., погашение запланировано на 16 марта 2039 г. Ставка полугодовых купонов на весь срок обращения займа составляет 7,70% годовых. Объявленный объем выпуска составляет 300 млрд руб. по номинальной стоимости, в обращении находятся облигации на сумму порядка 192,673 млрд руб. Предыдущее размещение прошло пять недель назад при относительно умеренном спросе, который составил около 23,6 млрд руб. по номинальной стоимости. Минфин, удовлетворив 75% от объема спроса, разместил облигации в объеме более 17,71 млрд руб. с доходностью 6,67% годовых, которая предполагала достаточно высокую премию ко вторичному рынку в размере 4 б. п.На первом аукционе по размещению ОФЗ-ПД 26227 спрос составил около 49,273 млрд руб., превысив объем доступных к размещению остатков в 1,72 раза. Удовлетворив в ходе аукциона 28 заявок, или 54,2% от объема спроса, Минфин РФ разместил облигации объемом 26 724,693 млн руб. по номинальной стоимости (или 93,4% от остатков) с премией по цене порядка 0,042 п. п. (0,108 п. п. по цене отсечения) ко вторичному рынку.Цена отсечения была установлена на уровне 105,440% от номинала, а средневзвешенная цена сложилась на уровне 105,5056%, что соответствует эффективной доходности к погашению на уровне 6,11% и 6,10% годовых. Вторичные торги накануне закрывались по цене 105,547% от номинала, а средневзвешенная цена сложилась на уровне 105,548% от номинала, что соответствовало эффективной доходности к погашению на уровне 6,09% годовых. Таким образом, аукцион прошел с премией порядка 1 б. п. к доходности вторичного рынка.На втором аукционе по размещению ОФЗ-ПД 26230 спрос составил около 41,691 млрд руб., что составило около 22% от объема доступных к размещению остатков. Удовлетворив в ходе аукциона 62 заявки (около 70,7% от объема спроса), Минфин РФ разместил облигации в объеме 29 482,76 млн руб. по номинальной стоимости (около 15,3% от объема доступных остатков) со средней премией по цене 0,051 п. п. (0,159 п. п. по цене отсечения) ко вторичному рынку. Цена отсечения была установлена на уровне 112,6115% от номинала, а средневзвешенная цена сложилась на уровне 112,7202% от номинала, что соответствует эффективной доходности к погашению на уровне 6,64% и 6,63% годовых. Вторичные торги накануне закрывались по цене 112,722% от номинала, а средневзвешенная цена сложилась на уровне 112,771% от номинала, что соответствовало эффективной доходности к погашению на уровне 6,63% годовых. Таким образом, аукцион прошел без премии к доходности вторичного рынка.Снижение ключевой ставки Банком России и сохранение мягкой риторики в своем заявлении, рост цен на нефть и укрепление рубля, а также глобальный рост аппетита к риску у инвесторов после заседания ФРС США – вот основные факторы, которые предопределили достаточно высокий спрос и хорошие результаты на аукционах по размещению ОФЗ. Общий спрос инвесторов на двух аукционах составил более 90,96 млрд руб., а общий объем размещения превысил 56,2 млрд руб. при минимальной премии ко вторичному рынку порядка 1 б. п. по доходности краткосрочного выпуска и без премии по долгосрочному выпуску. Минфину РФ удалось практически в полном объеме разместить доступные остатки короткого выпуска, а также выполнить квартальный и годовой планы заимствования.Минфин РФ разместил гособлигации на общую сумму порядка 419,157 млрд руб., выполнив на 99,80% план привлечения на рынке ОФЗ в IV квартале т. г., который был установлен на уровне 420 млрд руб. При этом годовой план, который с учетом размещений в первых трех кварталах и плана на текущий оценивается нами на уровне 2,084 трлн руб., на данный момент выполнен на 99,96%. Между тем,На первичном рынке долга после снижения ключевой ставки наблюдается очередная волна размещений корпоративных заемщиков, которая пройдет до конца года. На текущей неделе прошли размещения таких эмитентов, как ГК "Пионер", "ИКС 5 Финанс", Свердловская область, ФПК "Гарант-Инвест" ("зеленые" облигации), "ПИК-Корпорация" и Томская область (доразмещение выпуска 2017 г.), сегодня размещались "Росэксимбанк" и "Инград", завтра – банк "Зенит" и "Газпром нефть".Кроме этого book-building новых выпусков провели "Татнефть" и "Магнит", сегодня собирали книги инвесторов "Трансмашхолдинг" (ТМХ), МТС и СОПФ "Фабрика проектного финансирования" (СОПФ ФПФ).закрыл книгу инвесторов на 3-летний выпуск номинальным объемом 10 млрд руб. со ставкой ежеквартального купона 6,45%, т. е. на 20 б. п. ниже первоначального ориентира купона "не выше 6,65%", что соответствует доходности к погашению 6,61% годовых.установил купонную ставку по 5-летнему выпуску номинальным объемом 10 млрд руб. в размере 6,95% годовых, что транслируется в доходность к погашению на уровне 7,07% годовых.выходило на рынок с 7-летним выпуском облигаций номинальным объемом 10 млрд руб. Книга инвесторов была сформирована с купоном на уровне 6,84% (доходность к погашению - 7,02%) против первоначального ориентира в диапазоне 6,65-6,89%.О планах по выходу на публичный рынок долга до конца года заявили город Томск, ГК "Автодор", Московская область и СФО "РуСол" 1 с облигациями класса "А" и "Б" ("зеленые" облигации).