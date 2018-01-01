Замедление роста потребкредитования не угрожает экономике России

Темпы роста необеспеченного потребкредитования постепенно замедляются, что не несет угрозы росту экономики России, сообщается в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ "О чем говорят тренды".

Москва, 19 декабря - "Вести.Экономика".Мнение департамента может не совпадать с официальной позицией Банка России."Сезонно сглаженные темпы роста необеспеченного потребительского кредитования в октябре после перехода на расчет показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщика снизились с 1,7% до 1,5% месяц к месяцу, указывая на постепенное замедление темпов роста портфеля, не угрожающее экономическому росту", - сказано в документе.Российские банки и микрофинансовые организации с 1 октября при выдаче заемных средств обязаны рассчитывать предельную долговую нагрузку физлиц. Показатель долговой нагрузки по кредитам от 10 тыс. руб. рассчитывается как отношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика.Темпы роста розничного портфеля банковского сектора по итогам ноября опустились до 18,7% год к году, рублевого розничного кредитования - составили 18,9% год к году, напомнили аналитики."На динамику розничного портфеля банковского сектора значительно повлияло очередное списание части портфеля розничных кредитов в октябре в обеспечение будущего выпуска ипотечных ценных бумаг. Секьюритизация позволяет снизить риск-вес при расчете норматива достаточности капитала и поэтому является привлекательным для некоторых банков инструментом", - пояснили в ЦБ.