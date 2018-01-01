Президент Ирана хочет создать единую криптовалюту исламских государств

Президент Ирана Хасан Рухани предложил исламским государствам создать единую криптовалюту, выступая на саммите исламских стран в столице Малайзии, сообщается на официальном сайте президента Ирана.

Москва, 19 декабря - "Вести.Экономика"."Исламский мир должен разработать меры, чтобы противостоять господству американского доллара и финансовому режиму США", - заявил Рухани, выступив с рядом предложений по сближению экономик государств, среди которых выдвинул идею создания единой криптовалюты."С появлением технологии блокчейн мы можем создать собственную криптовалюту при участии и сотрудничестве наших центральных банков… Теперь у нас есть возможность ввести новую валюту для исламского мира, используя цифровые технологии", - отметил президент Ирана.Кроме того, Роухани в ходе своей речи также рассказал о планах по созданию совместного фонда куала-лумпурского саммита для финансирования сотрудничества исламских стран в области технологий и провести совместные научные исследования в сферах искусственного интеллекта и кибербезопасности.