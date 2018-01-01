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      Президент Ирана хочет создать единую криптовалюту исламских государств

      19.12 18:23Распечатать

      Москва, 19 декабря - "Вести.Экономика". Президент Ирана Хасан Рухани предложил исламским государствам создать единую криптовалюту, выступая на саммите исламских стран в столице Малайзии, сообщается на официальном сайте президента Ирана.

      "Исламский мир должен разработать меры, чтобы противостоять господству американского доллара и финансовому режиму США", - заявил Рухани, выступив с рядом предложений по сближению экономик государств, среди которых выдвинул идею создания единой криптовалюты.

      "С появлением технологии блокчейн мы можем создать собственную криптовалюту при участии и сотрудничестве наших центральных банков… Теперь у нас есть возможность ввести новую валюту для исламского мира, используя цифровые технологии", - отметил президент Ирана.

      Кроме того, Роухани в ходе своей речи также рассказал о планах по созданию совместного фонда куала-лумпурского саммита для финансирования сотрудничества исламских стран в области технологий и провести совместные научные исследования в сферах искусственного интеллекта и кибербезопасности.

      Рубрики: Ближний Восток, Технологии и IT

      Метки: Иран, криптовалюты, Хасан Рухани

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