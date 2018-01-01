Зачем Эрдоган меняет Конституцию Турции?

Воскресный конституционный референдум о предоставлении новых расширенных полномочий президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану расколол турецкое общество.

Турция может закрыть для американских военных две базы на своей территории: Инджирлик и Кюреджик. Это станет ответом на санкции США, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью местным СМИ.

Москва, 19 декабря - "Вести.Экономика".Сторонники референдума говорят, что если Эрдоган уже будет обладать реальной, а не символической властью, это поможет улучшить экономику Турции, обеспечить страну сильным лидером на время огромных проблем. В результате гражданской войны в Сирии в Турцию прибыло 3,5 млн беженцев, число терактов и конфликтов растет, курды стремятся к автономии."Экономика будет сильнее, рост ускорится, появятся новые рабочие места, новая система сможет справиться с терроризмом", - заявил премьер-министр Банали Йилдирим.Те, кто против перемен, опасаются, что Эрдоган подорвет основы демократии и светские традиции Турции, установит режим религиозного авторитаризма в этой мусульманской стране. В качестве примера они приводят ситуацию с правительственными репрессиями после попытки военного переворота в прошлом году."Это — открытый путь к диктатуре. Это не имеет никакого отношения к демократии", - сказал 74-летний Исмаил Гундогду, бывший банкир.Результат референдума важен не только для будущего Турции, он окажет влияние и на ситуацию в Европе, на Ближнем Востоке, скажется на отношениях с США и НАТО. У американских военных — стратегическая авиабаза в Турции, которая используется для операций на всем Ближнем Востоке. А член НАТО — ценный союзник в борьбе против ИГИЛ и на пути защиты Европы. Кроме того, Турция пытается сдержать поток беженцев из Сирии и других конфликтных зон, чтобы те не заполонили Европу.Эрдоган, обладающий бОльшим влиянием, пугает европейских лидеров, которые не меньше самих турок боятся того, что он откажется от принципов демократии. В таком случае ЕС явно будет не рад стремлению Турции стать его членом. Эрдоган также столкнулся с реакцией администрации Обамы, когда та отказалась выдать влиятельного исламского богослова Фетхуллаха Гюлена, живущего в Пенсильвании. По словам президента Турции, именно он стоял за попыткой государственного переворота в июле.Если избиратели одобрят конституционные изменения, Эрдоган получит право подписывать радикальные указы без одобрения законодателей, назначать свой собственный кабинет министров и две трети федеральных судей, он обретет полномочия объявлять чрезвычайное положение и распускать парламент. Также Эрдоган сможет дважды баллотироваться на пост президента и оставаться у власти до 2029 г. в соответствии с изменениями.Турецкий социолог Мурат Гезичи сказал, что 18% избирателей планируют бойкотировать референдум, считая, что Эрдоган и его правящая "Партия справедливости и развития" победят."Участие — ключевой фактор", - отметил Гезичи.Есть признаки того, что правительство пытается задавить инакомыслие. Телеведущего Ирфана Дигерменси уволили, после того как в посте в соцсетях он поклялся проголосовать "против". При этом другие представители СМИ, решившие проголосовать "за", сохранили свои рабочие места. Али Гюля, студента юридического факультета, арестовали по обвинению в оскорблении президента, после того как он разместил в социальных сетях комический ролик, призывающий голосовать "против". Было отменено телевизионное интервью с лауреатом Нобелевской премии Орханом Памуком, который хотел объяснить причины своего желания проголосовать "против".Эрдоган и его партия начинают активную кампанию. На рекламных щитах и стенах высотных зданий размещено его фото. По данным Human Rights Watch, Эрдоган собирает толпы своих последователей даже в Диярбакыре, где в результате авиаударов за последние 2 года погибло 340 мирных жителей, перемещено 355 тыс. человек в юго-восточном курдском регионе страны.Однако в более светских кварталах Стамбула на зданиях появляются рекламные щиты, призывающие граждан голосовать "против". Турецкие правозащитники, опасающиеся негативной реакции против них за то, что носят западную одежду, создали группу Women Say No, чтобы проводить кампании на улицах и в кафе.Николас Данфорт, эксперт по Турции из Центра двухпартийной политики в Вашингтоне, сказал, что страна проводит демократические выборы, чтобы установить авторитаризм."Продолжающийся успех Эрдогана - пугающий пример того, как нелиберальный популизм разрушает демократию. В лучшем случае все закончится авторитарной стабильностью. В случае успеха референдума на фоне обвинений в мошенничестве худшим сценарием будут массовые протесты, на которые правительство ответит жестокими репрессиями", - отметил он.