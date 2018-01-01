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      Продажи жилья на вторичном рынке США снизились в ноябре на 1,7%

      19.12 18:37Распечатать

      Москва, 19 декабря - "Вести.Экономика". Число сделок по продаже жилья на вторичном рынке США в ноябре сократилось на 1,7% по сравнению с показателем октября до 5,35 млн, говорится в докладе Национальной ассоциации риелторов (National Association of Realtors, NAR).

      Опрошенные агентством Reuters аналитики ожидали снижения числа таких сделок только на 0,2%.

      Показатель октября был пересмотрен. Теперь значение составляет 5,44 млн против первоначальной оценки в 5,46 млн, таким образом, рост в месячном выражении в октябре составил 1,5% вместо 1,9%.

      Кроме того, по данным ассоциации, доля проблемной недвижимости на этом рынке в ноябре осталась на уровне прошлого месяца и прошлого года в 2%.

      В том числе продажи домов для одной семьи (single family home) в США составили в отчетном месяце 4,79 млн, в месячном выражении отмечено снижение на 1,2%, в годовом - рост на 3,5%. Средняя стоимость таких домов по стране увеличилась в годовом выражении на 5,4% до $274 тыс.

      Объем продаж кондоминиумов и квартир в ноябре в месячном выражении снизился на 5,1% и составил 560 тыс. сделок, в годовом выражении отмечается снижение показателя на 3,4%. Средняя цена такой недвижимости выросла на 4,5% в годовом выражении до $248,2 тыс.

      Рубрики: Статистика, США и Канада

      Метки: США, прогноз, недвижимость, строительство, продажи жилья

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