Продажи жилья на вторичном рынке США снизились в ноябре на 1,7%

Число сделок по продаже жилья на вторичном рынке США в ноябре сократилось на 1,7% по сравнению с показателем октября до 5,35 млн, говорится в докладе Национальной ассоциации риелторов (National Association of Realtors, NAR).

Москва, 19 декабря - "Вести.Экономика".Опрошенные агентством Reuters аналитики ожидали снижения числа таких сделок только на 0,2%.Показатель октября был пересмотрен. Теперь значение составляет 5,44 млн против первоначальной оценки в 5,46 млн, таким образом, рост в месячном выражении в октябре составил 1,5% вместо 1,9%.Кроме того, по данным ассоциации, доля проблемной недвижимости на этом рынке в ноябре осталась на уровне прошлого месяца и прошлого года в 2%.В том числе продажи домов для одной семьи (single family home) в США составили в отчетном месяце 4,79 млн, в месячном выражении отмечено снижение на 1,2%, в годовом - рост на 3,5%. Средняя стоимость таких домов по стране увеличилась в годовом выражении на 5,4% до $274 тыс.Объем продаж кондоминиумов и квартир в ноябре в месячном выражении снизился на 5,1% и составил 560 тыс. сделок, в годовом выражении отмечается снижение показателя на 3,4%. Средняя цена такой недвижимости выросла на 4,5% в годовом выражении до $248,2 тыс.