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      США создают фонд в $1 млрд "для изменения реальности в Европе"

      19.12 19:21Распечатать

      Фото: Stefan Sauer/dpa

      Москва, 19 декабря - "Вести.Экономика". Конгресс США одобрил выделение данных средств с целью противодействия энергетическим проектам российских компаний в странах Европы.

      Так называемый "Закон о европейской энергетической безопасности и диверсификации поставок" (European Energy Security and Diversification Act) был одобрен в палате представителей и Сенате США. Об этом в интервью телеканалу ABC сообщил сенатор-демократ Крис Мёрфи (шт. Коннектикут), лоббировавший принятие документа.

      В рамках создаваемого фонда предполагается выделение финансирования в размере $1 млрд для энергетических проектов в Европе в течение следующих 4 лет. Также планируется выделение дополнительных $31,5 млн для поддержки американских компаний при развитии подобных проектов в Европе.

      Данный закон пока не вступил в силу и еще должен быть одобрен президентом США. Фактически речь идет о предоставлении госкредитов частным компаниям США за счет федерального бюджета в целях "противостояния России".

      В комментариях ABC Мерфи заявил о том, что американские политики "пытаются найти новые и изобретательные пути по изменению реальности в Европе". Текущая реальность, по словам сенатора от штата Коннектикут, заключается в том, что "Америка становится полностью ненужной в Европе".

      При этом сенатор также прокомментировал инцидент с насмешками над президентом США в рамках саммита НАТО в Лондоне в начале декабря.

      "Трамп в буквальном смысле превратил нас в посмешище в Европе. Они бегают за ним с камерами, они смеются над ним, и они смеются над нами. Конечно, Конгресс США пытается сделать все, что возможно, чтобы изменить это".

      Рубрики: Европа, США и Канада

      Метки: США, Европа, Россия

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