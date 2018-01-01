США создают фонд в $1 млрд "для изменения реальности в Европе"

Конгресс США одобрил выделение данных средств с целью противодействия энергетическим проектам российских компаний в странах Европы.

"Трамп в буквальном смысле превратил нас в посмешище в Европе. Они бегают за ним с камерами, они смеются над ним, и они смеются над нами. Конечно, Конгресс США пытается сделать все, что возможно, чтобы изменить это".