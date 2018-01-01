США хотят ослабить влияние Китая на Пакистан

В ноябре главный американский дипломат по Южной Азии Элис Уэллс выступила с резкой критикой Китайско-пакистанского экономического коридора (CPEC) - программы инфраструктурных проектов на территории Пакистана общей стоимостью свыше $62 млрд, которая тесно связана с китайской инициативой "Один пояс - один путь".

Москва, 19 декабря - "Вести.Экономика".По словам Уэллс, CPEC, имеющий "сомнительный процесс торгов и противоречивые условия контрактов", не может обеспечить устойчивость и прозрачность - критически важные элементы для такой развивающейся страны, как Пакистан, - в долгосрочной перспективе. Она также считает, что CPEC не является примером китайской филантропии, учитывая, что инфраструктурные проекты в основном финансируются за счет кредитов, а китайские компании получают высокую гарантированную прибыль благодаря продаже дорогой электроэнергии пакистанской энергосистеме.США, по мнению Уэллс, предлагают альтернативную модель партнерства в области экономического развития, которая сочетает безвозмездную помощь и поддержку политических реформ, направленных на привлечение инвестиций в частный сектор.В реальности американскую программу гражданской помощи Пакистану трудно назвать успешной. Китай же пытается внести коррективы в свое экономическое сотрудничество с Пакистаном, которое позиционируется Пекином как альтернатива западной модели помощи. Поскольку портфель американской помощи Пакистану уменьшается, Вашингтон рискует потерять влияние в стратегически важном регионе мира, если продолжит предлагать лишь советы по поводу CPEC, отмечает The National Interest.С 2009 г. Соединенные Штаты предоставили Пакистану около $4 млрд в виде экономической помощи в рамках "Закона о расширенном партнерстве с Пакистаном" (EPPA). Так, Агентство США по международному развитию (USAID) участвовало в строительстве первого в Пакистане терминала сжиженного природного газа и содействовало заключению контрактов на поставку энергоносителей. Кроме того, вырос пакистанский экспорт манго с $28 млн в 2011 г. до $73 млн в 2018 г. (или на 160%), во многом благодаря помощи USAID в развитии инфраструктуры переработки и хранении этого тропического фрукта.К сожалению, достижения EPPA перевешиваются его неудачами. Согласно оценке генерального инспектора USAID в 2016 г. примерно 30% выделяемых в рамках EPPA денежных средств "тратились не по назначению", а 55% - "лишь частично по назначению".Программа Китайско-пакистанского экономического коридора демонстрирует более ощутимые результаты. Было построено проектов на $12 млрд, в том числе возведение электрических мощностей на 7 тыс. мегаватт и масштабная модернизация национальной сети автомобильных дорог Пакистана. Однако китайско-пакистанские экономические отношения трудно назвать взаимовыгодными, как утверждает Пекин.С момента вступления в силу в 2006 г. Китайско-пакистанского соглашения о свободной торговле торговый дефицит Исламабада с Пекином вырос более чем на 500%. Согласно официальным данным пакистанского правительства экспорт Пакистана в Китай вырос с $506 млн в 2006 г. до $1,8 млрд в 2018 г., при этом его импорт из Китая увеличился с $2,9 млрд до $15,3 млрд за тот же период.Как и во многих других странах, соглашение Пакистана с Китаем о свободной торговле оказало разрушительное воздействие на пакистанский малый и средний бизнес. Пекин и Исламабад - стратегические партнеры, но китайцы остаются беспощадными конкурентами в торговле.Между тем, при вступлении CPEC во второй этап возможны изменения в структуре китайско-пакистанской торговли. В ответ на экономический кризис в Пакистане и жалобы на торговый дисбаланс со стороны пакистанских деловых кругов Китай пошел на уступки, которые могут уменьшить его торговый профицит с Пакистаном.Несколько месяцев назад Пекин предоставил Исламабаду временные торговые льготы на $1 млрд. А в этом месяце вступили в силу поправки к китайско-пакистанскому соглашению о свободной торговле, согласно которым 313 тарифных позиций из Пакистана, включая текстильные товары и мясные продукты, получили беспошлинный статус. В следующем году китайские компании смогут начать инвестировать в особые экономические зоны CPEC, а также добывающую промышленность Пакистана.По сравнению с китайско-пакистанскими отношениями торговые отношения между Соединенными Штатами и Пакистаном более сбалансированы и имеют значительные возможности для взаимовыгодного роста. С 1993 г. Пакистан сохраняет положительное сальдо торгового баланса с США, хотя оно и сокращается. Пакистанский экспорт в Америку стагнирует с 2006 г., оставаясь в диапазоне $3-4 млрд, в то время как импорт из Соединенных Штатов начал расти в последние годы, увеличившись с $1,8 млрд в 2006 г. до $2,9 млрд в 2018 г.Возрождение текстильной промышленности Пакистана могло бы создать сотни тысяч рабочих мест. Причем от роста экспорта в Соединенные Штаты выиграли бы не только крупнейшие текстильные компании Пакистана, но и малые и средние предприятия, а также сельскохозяйственный сектор страны.Расширение торговли - с основным акцентом на текстиль и одежду - будет означать, что Америка выступает за более справедливое экономическое партнерство. Это обеспечило бы основу для долгосрочных отношений США с Пакистаном и уменьшило бы влияние Пекина на Исламабад.