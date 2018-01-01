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      Минфин США подтвердил заключение торговой сделки с Китаем в январе

      19.12 20:45Распечатать

      Фото: Michael Reynolds/EPA-EFE

      Москва, 19 декабря - "Вести.Экономика". Заключение "первой фазы" торгового соглашения между США и Китаем состоится в начале января 2020 г.

      В настоящее время стороны ведут техническую стадию подготовки данного соглашения. Об этом в интервью телеканалу CNBC заявил министр финансов США Стивен Мнучин. По его словам, стороны уже якобы согласовали условия соглашения, и не будут пересматривать их.

      Он отметил, что "абсолютно уверен" в том, что подписание документа между США и Китаем состоится в начале следующего месяца. Мнучин добавил, что детали соглашения также станут известные в январе следующего года – стороны планируют опубликовать документ после его подписания.

      Несколькими днями ранее о достижении данных договоренностей сообщил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер. Подписание документа, как ожидается, пройдет в Вашингтоне на министерском уровне, без участия глав США и КНР.

      Рубрики: США и Канада, Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: США, Китай, торговое соглашение, Стивен Мнучин

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