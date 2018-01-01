ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Выдуманная африканская страна исчезла из списка торговых партнеров США

      19.12 22:52Распечатать

      Иллюстрация: Marvel Studios

      Москва, 19 декабря - "Вести.Экономика". Соглашение о свободной торговле между США и так называемой "Вакандой" продлилось менее суток с момента обнаружения данного ляпа на сайте Министерства сельского хозяйства США.

      Научный сотрудник некоммерческой организации Jain Family Insitute Фрэнсис Цанг в нескольких сообщениях в соцсетях в среду, 18 декабря, опубликовал содержание обнаруженного на сайте американского министерства списка стран, с которыми США якобы имеют соглашение о свободной торговле.

      В данном списке помимо ряда латиноамериканских стран – Коста-Рики, Доминиканской Республики, Сальвадора, Гватемала, Гондураса, Никарагуа и ряда других – присутствовала вымышленная "Ваканда". При этом, по данным Министерства сельского хозяйства США, на тот момент у США были заключены определенные торговые сделки с данным африканским псевдогосударством, появившимся в американских комиксах более 50 лет назад.

      Представитель американского Минсельхоза в комментариях СМИ, в частности опубликованных NBC News, заявил о том, что сотрудники министерства якобы включили данную страну в список торговых партнеров США с целью тестирования работы соответствующего сервиса на сайте и забыли убрать данную информацию после завершения тестов.

      Рубрики: Статистика, США и Канада

      Метки: Африка, комиксы, Минсельхоз США

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить