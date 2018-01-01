В прямом эфире «Верным курсом» Олег Богданов, Александр Кареевский и Алексей Бобровский подвели макроэкономические итоги недели

ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      ФРС удалось победить кризис на рынке РЕПО?

      06:45Распечатать

      Москва, 20 декабря - "Вести.Экономика". Кризис на рынке РЕПО США, который уже успели назвать репокалипсисом, похоже, подходит к концу. Спрос на ликвидность от ФРС снижается.

      Прошедший накануне аукцион принес некоторые сюрпризы. Спрос составил $26,25 млрд, что ниже лимита предложения, который составил $35 млрд. Для сравнения, в понедельник наблюдался переспрос. Участники аукциона запросили $54,25 млрд, хотя предложение составляло всего $50 млрд.

      Более того, аукцион, прошедший в четверг, оказался первым из срочных операций, на котором спрос был ниже лимита. Отметим, что речь не идет об операциях со сроком овернайт.

      Zerohedge

      На графике, который приведен ниже, красным отмечены аукционы с переподпиской. На нем также видно, что последний аукцион прошел без столь высокого спроса.

      Zerohedge

      Таким образом, теперь кажется, что банки наконец-то пополнили свои запасы ликвидности и в конце года не будут испытывать ее недостатка. Из этого можно сделать вывод, что все последующие аукционы РЕПО, скорее всего, не будут сопровождаться высоким спросом, а дополнительный арсенал ФРС объемом $500 млрд не будет использован на полную мощность.

      В любом случае прошедший аукцион может означать либо хорошую новость для рынка, либо плохую.

      Хорошая новость заключается в том, что банкам больше не нужна дополнительная ликвидность на конец года, однако плохая новость может крыться в том, что они просто не могут привлечь желаемый объем денежный средств из-за ограничений по балансам или бумагам, которые могут заложить.

      Zerohedge

      Чтобы оценить реальную ситуацию, нужно следить за ситуацией на аукционах овернайт и динамикой ставки. Накануне, к слову, ставка упала на 6 базисных пунктов до 1,525%.

      История вопроса

      Многие эксперты настаивают, что проблемы на рынке РЕПО - важный признак надвигающегося финансового бедствия. Здесь стоит отметить, что рынок РЕПО - это ключевой механизм работы всего финансового рынка и об этом не стоит забывать. Если он не будет функционировать должным образом, проблем не избежать.

      Межбанковский рынок так и не восстановился после паники 2008 г. Банки требуют залогового обеспечения по своим кредитам другим банкам, что усилило роль рынка РЕПО. Кроме того, в течение 2018 и 2019 гг. четыре крупных банка США стали доминирующими игроками на этом рынке. Таким образом, любое изменение в их способности или желании кредитовать приводит к стремительному росту процентных ставок.

      Рубрики: Облигации, ЦБ мира

      Метки: ФРС, ликвидность, межбанк, РЕПО, аукционы

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить