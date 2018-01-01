ФРС удалось победить кризис на рынке РЕПО?

Кризис на рынке РЕПО США, который уже успели назвать репокалипсисом, похоже, подходит к концу. Спрос на ликвидность от ФРС снижается.

Zerohedge

Zerohedge

Zerohedge

История вопроса Многие эксперты настаивают, что проблемы на рынке РЕПО - важный признак надвигающегося финансового бедствия. Здесь стоит отметить, что рынок РЕПО - это ключевой механизм работы всего финансового рынка и об этом не стоит забывать. Если он не будет функционировать должным образом, проблем не избежать.



Межбанковский рынок так и не восстановился после паники 2008 г. Банки требуют залогового обеспечения по своим кредитам другим банкам, что усилило роль рынка РЕПО. Кроме того, в течение 2018 и 2019 гг. четыре крупных банка США стали доминирующими игроками на этом рынке. Таким образом, любое изменение в их способности или желании кредитовать приводит к стремительному росту процентных ставок. Многие эксперты настаивают, что проблемы на рынке РЕПО - важный признак надвигающегося финансового бедствия. Здесь стоит отметить, что рынок РЕПО - это ключевой механизм работы всего финансового рынка и об этом не стоит забывать. Если он не будет функционировать должным образом, проблем не избежать.Межбанковский рынок так и не восстановился после паники 2008 г. Банки требуют залогового обеспечения по своим кредитам другим банкам, что усилило роль рынка РЕПО. Кроме того, в течение 2018 и 2019 гг. четыре крупных банка США стали доминирующими игроками на этом рынке. Таким образом, любое изменение в их способности или желании кредитовать приводит к стремительному росту процентных ставок.

Москва, 20 декабря - "Вести.Экономика".Прошедший накануне аукцион принес некоторые сюрпризы. Спрос составил $26,25 млрд, что ниже лимита предложения, который составил $35 млрд. Для сравнения, в понедельник наблюдался переспрос. Участники аукциона запросили $54,25 млрд, хотя предложение составляло всего $50 млрд.Более того, аукцион, прошедший в четверг, оказался первым из срочных операций, на котором спрос был ниже лимита. Отметим, что речь не идет об операциях со сроком овернайт.На графике, который приведен ниже, красным отмечены аукционы с переподпиской. На нем также видно, что последний аукцион прошел без столь высокого спроса.Таким образом, теперь кажется, что банки наконец-то пополнили свои запасы ликвидности и в конце года не будут испытывать ее недостатка. Из этого можно сделать вывод, что все последующие аукционы РЕПО, скорее всего, не будут сопровождаться высоким спросом, а дополнительный арсенал ФРС объемом $500 млрд не будет использован на полную мощность.В любом случае прошедший аукцион может означать либо хорошую новость для рынка, либо плохую.Хорошая новость заключается в том, что банкам больше не нужна дополнительная ликвидность на конец года, однако плохая новость может крыться в том, что они просто не могут привлечь желаемый объем денежный средств из-за ограничений по балансам или бумагам, которые могут заложить.Чтобы оценить реальную ситуацию, нужно следить за ситуацией на аукционах овернайт и динамикой ставки. Накануне, к слову, ставка упала на 6 базисных пунктов до 1,525%.