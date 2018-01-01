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      Вашингтон обеспокоен возможным принятием ООН резолюции РФ по борьбе с киберпреступлениями

      03:35Распечатать
      Москва, 20 декабря - "Вести.Экономика". Она была принята в рамках Третьего комитета Генассамблеи, а голосование в полном формате должно пройти до Рождества.

      Фото: jaydeep/Pixabay

      "18 ноября в рамках Третьего комитета Генассамблеи ООН была принята российская резолюция по борьбе с киберпреступностью. Ожидается, что голосование по документу всей Генассамблеи состоится до Рождества. Мы очень серьезно озабочены данной резолюцией, поскольку она предусматривает создание группы, которая бы занялась новым договором по противодействию киберпреступности", - заявил на брифинге представитель американского Госдепа. Он отметил, что соответствующий документ уже существует: это так называемая Будапештская конвенция - Конвенция Совета Европы по киберпреступности 2001 г.

      По словам чиновника, существуют несколько механизмов, регулирующих данные вопросы, в том числе в рамках ООН. Но Россия, как считают в Госдепе, "заинтересована в продвижении своего видения того, каким должен быть интернет в будущем". А это, по словам сотрудника американского дипведомства, предполагает объединение этой идеи с кибербезопасностью и контролем. "Поэтому они заинтересованы в договоре, который позволит им контролировать каким-либо образом интернет-пространство, что направлено против американских свобод", - заявил он, признав при этом, что шансы на принятие российской резолюцией весьма высокие.

      "В принципе, сейчас наша первоочередная задача - сделать все, чтобы не пропустить эту инициативу России и попытаться обеспечить провал этой резолюции. Но если произойдет то, что может произойти..., тогда мы будем решать, как лучше отреагировать", - сказал представитель Госдепартамента, отвечая на вопрос о том, будут ли США участвовать в работе предлагаемой Россией группы.

      Ранее на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН заместитель постоянного представителя РФ при отделении всемирной организации в Женеве Андрей Белоусов заявил, что Россия предлагает всем странам выработать единую формулу по борьбе с киберпреступностью, однако этой инициативе противодействуют США.

      Как пояснил МИД РФ, данная резолюция резолюция фактически закрепляет цифровой суверенитет государств над своим информационным пространством. Таким образом будет открыта новая страница в истории глобального противодействия киберкриминалу.

      "В практическом плане под эгидой Генассамблеи ООН создается переговорная площадка для разработки универсальной конвенции по борьбе с киберпреступностью. Таким международным органом станет спецкомитет, в который войдут эксперты из всех стран мира. В свое время аналогичный путь прошли Конвенция ООН против коррупции и Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности", - говорится в сообщении МИД РФ.

      Рубрики: США и Канада, Технологии и IT

      Метки: США, Россия, ООН, суверенитет, Госдеп США, Генасамблея ООН, резолюция по кибербезопасности

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