Вашингтон обеспокоен возможным принятием ООН резолюции РФ по борьбе с киберпреступлениями

Она была принята в рамках Третьего комитета Генассамблеи, а голосование в полном формате должно пройти до Рождества.

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Москва, 20 декабря - "Вести.Экономика"."18 ноября в рамках Третьего комитета Генассамблеи ООН была принята российская резолюция по борьбе с киберпреступностью. Ожидается, что голосование по документу всей Генассамблеи состоится до Рождества. Мы очень серьезно озабочены данной резолюцией, поскольку она предусматривает создание группы, которая бы занялась новым договором по противодействию киберпреступности", - заявил на брифинге представитель американского Госдепа. Он отметил, что соответствующий документ уже существует: это так называемая Будапештская конвенция - Конвенция Совета Европы по киберпреступности 2001 г.По словам чиновника, существуют несколько механизмов, регулирующих данные вопросы, в том числе в рамках ООН. Но Россия, как считают в Госдепе, "заинтересована в продвижении своего видения того, каким должен быть интернет в будущем". А это, по словам сотрудника американского дипведомства, предполагает объединение этой идеи с кибербезопасностью и контролем. "Поэтому они заинтересованы в договоре, который позволит им контролировать каким-либо образом интернет-пространство, что направлено против американских свобод", - заявил он, признав при этом, что шансы на принятие российской резолюцией весьма высокие."В принципе, сейчас наша первоочередная задача - сделать все, чтобы не пропустить эту инициативу России и попытаться обеспечить провал этой резолюции. Но если произойдет то, что может произойти..., тогда мы будем решать, как лучше отреагировать", - сказал представитель Госдепартамента, отвечая на вопрос о том, будут ли США участвовать в работе предлагаемой Россией группы.Ранее на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН заместитель постоянного представителя РФ при отделении всемирной организации в Женеве Андрей Белоусов заявил, что Россия предлагает всем странам выработать единую формулу по борьбе с киберпреступностью, однако этой инициативе противодействуют США.Как пояснил МИД РФ, данная резолюция резолюция фактически закрепляет цифровой суверенитет государств над своим информационным пространством. Таким образом будет открыта новая страница в истории глобального противодействия киберкриминалу."В практическом плане под эгидой Генассамблеи ООН создается переговорная площадка для разработки универсальной конвенции по борьбе с киберпреступностью. Таким международным органом станет спецкомитет, в который войдут эксперты из всех стран мира. В свое время аналогичный путь прошли Конвенция ООН против коррупции и Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности", - говорится в сообщении МИД РФ.