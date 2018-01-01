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      Американский сенат одобрил бюджет на 2020 год

      03:36Распечатать
      Москва, 20 декабря - "Вести.Экономика". Президент США должен подписать документ (точнее, два документа) до полуночи 20 декабря, чтобы избежать шатдауна.

      Пакет законопроектов разделили на две части. Первая касалась гражданских министерств и была одобрена 71 голосом против 23. Вторую часть, касающуюся оборонного сектора и, в частности, финансирования Пентагона, поддержал 81 сенатор. 11 законодателей высказались против.

      В общей сложности расходы казны, одобренные сенатом, составят $1,4 трлн. По словам чиновников Белого дома, Дональд Трамп подпишет документы уже до полуночи 20 декабря, когда истекает текущее финансирование. Таким образом, в этом году США смогут спокойно, без шатдауна, отметить Рождество.

      Как писали ранее "Вести. Экономика", ранее Сенат США одобрил военный бюджет, который также должен быть подписан Трампом до конца недели. Из проекта документа следует, что на "базовые нужды" Пентагон получит $635 млрд. Из них $734,3 млн пойдут на противодействие Вашингтона "различным угрозам", к которым в том числе относятся Россия и Китай. Кроме того, законопроект предполагает выделение Украине военной помощи объемом $300 млн, что на $50 млн больше, чем годом ранее.



      Рубрики: США и Канада

      Метки: США, Пентагон, бюджет США, shutdown, шатдаун, Дональд Трамп, Сенат США

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