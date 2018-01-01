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      Трамп требует немедленно начать процесс по импичменту в Сенате Конгресса США

      03:37Распечатать
      Москва, 20 декабря - "Вести.Экономика". При этом он настаивает на том, что у демократов "ноль доказательств".

      Фото: MICHAEL REYNOLDS/EPA-EFE

      "Что ж, после того как демократы не обеспечили мне должного процесса в палате представителей - ни юристов, ни свидетелей, ничего, - теперь они хотят диктовать сенату, как им вести свой процесс. На самом деле, у них ноль доказательств, они даже показываться не будут. Они хотят остаться в стороне. Я хочу немедленного начала процесса!" - написал американский президент в Twitter.

      Трамп напомнил, что за импичмент не проголосовал ни один республиканец. "Республиканцы никогда не были столь едины! У демократов такие плохие доказательства по делу, что они даже не хотят идти в суд!" - добавил глава Белого дома.

      Однако "немедленно" начать процесс не получится: его формат и сроки в рамках сената пока не определены. По словам лидера республиканцев Митча Макконнелла, сенат вернется с рождественских каникул 6 января. До этого времени голосование не запланировано.

      Как писали ранее "Вести. Экономика", палата представителей Конгресса США проголосовала в среду вечером за импичмент президенту Дональду Трампу по двум статьям. Теперь дело должны передать в сенат. При этом уже известно, что республиканское большинство верхней палаты Конгресса США намерено оправдать американского президента.

      Однако спикер палаты представителей Нэнси Пелоси все еще не осуществила формальную передачу дела в сенат, как и не назначила конгрессменов, которые будут представлять обвинение на процессе в верхней палате. Такое поведение расценивается как давление на республиканцев: предполагается, что таким образом демократы хотят склонить их к принятию того формата судебного процесса над Трампом, который предпочтителен для них.

      Рубрики: США и Канада

      Метки: США, демократы, республиканцы, Нэнси Пелоси, Дональд Трамп, импичмент, Сенат США, палата представителей США

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