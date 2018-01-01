В шаге от контракта: переговоры по газу продолжатся в Минске

Москва, 20 декабря - "Вести.Экономика". Девятичасовое обсуждение украинского транзита российского газа в Берлине признано продуктивным.20 декабря в Минске "Газпром" продолжит обсуждение нового контракта на транзит газа с Украиной. Накануне стороны провели девятичасовые переговоры в Берлине, где подготовили детальный проект газового соглашения.В диалоге приняли участие также вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович представители Германии: министр экономики ФРГ Петер Альтмайер и уполномоченный федерального правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георг Граф Вальдерзее. По словам министра энергетики России Александра Новака, на этой встрече был достигнут серьезный прогресс."Мы сегодня действительно очень хорошо поработали, подготовили проект протокола, детальный протокол, который в высокой степени готовности, который в настоящее время требует согласования, и надеюсь, что в ближайшее время мы выйдем на окончательные", - заявил Новак журналистам на пресс-конференции в Берлине.Соглашение еще нужно согласовать на высшем уровне. Его детали пока не разглашаются. Ранее Москва предлагала Киеву пролонгировать имеющийся контракт или заключить новый, сроком на 1 год, но при условии обнуления всех судебных требований с украинской стороны, которая такой вариант категорически отвергала. Тем не менее компромисс явно был найден. Как сообщили журналистам в "Газпроме", переговоры в Минске будут не техническими, холдинг будет представлять его глава, Алексей Миллер.