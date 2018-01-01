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      Палата представителей США поддержала торговый договор с Канадой и Мексикой

      03:39Распечатать
      Москва, 20 декабря - "Вести.Экономика". Документ еще должна одобрить верхняя палата американского конгресса.

      Фото: JIM LO SCALZO/EPA-EFE

      Палата представителей американского конгресса поддержала заключение нового торгового договора с Канадой и Мексикой. Он должен заменить старое соглашение о Североамериканской зоне свободной торговли, известное как NAFTA.

      Теперь документ должна одобрить верхняя палата конгресса - Сенат США, после чего он отправится на подпись к Дональду Трампу, который его давно дожидается. Как писали ранее "Вести. Экономика", еще в июне месяце американский президент призывал конгресс последовать примеру мексиканского парламента, первым ратифицировавшего соглашение.

      Для Трампа это дело принципа, ведь именно он инициировал обновление договора от 94-го года, настаивая на том, что он ущемляет интересы Америки. И год назад, после мучительных переговоров, страны подписали обновленный документ.

      Теперь ратифицировать его должна Канада, премьер-министр страны Джастин Трюдо уже заявил, что это может произойти до конца года. Как ранее сообщал телеканал Global News, канадские парламентарии планировали одобрить документ лишь после американских коллег.

      Рубрики: Товарные рынки, США и Канада

      Метки: США, Канада, Мексика, ратификация, торговое соглашение, NAFTA, палата представителей США, USMCA

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