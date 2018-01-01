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      Goldman Sachs пытается договориться с Минюстом США по скандалу с 1MBD

      03:40Распечатать
      Москва, 20 декабря - "Вести.Экономика". Финансовый холдинг готов выплатить порядка $2 млрд штрафов для урегулирования разбирательства.

      Goldman Sachs ведет активные переговоры с Министерством юстиции США о выплате штрафов в размере около $2 млрд за участие в скандале, связанном с малайзийским фондом 1MBD, сообщает CNBC со ссылкой на источники. Хотя переговоры еще не завершены, соглашение может быть достигнуто в следующем месяце, заявили собеседники телеканала. Азиатская дочерняя компания инвестиционного банка может признать себя виновной в нарушении законов США о борьбе с коррупцией, и Goldman придется создать независимое подразделение, которое будет осуществлять контроль за соблюдением нормативных требований.

      Фонд 1Malaysia Development Berhad, или 1MDB, оказался в центре одного из крупнейших финансовых скандалов в истории, поскольку он стал объектом расследований коррупции и отмывания денег по крайней мере в шести странах.

      Goldman заработал около $600 млн за сбор $6,5 млрд для фонда.

      В декабре Малайзия выдвинула уголовное обвинение против Goldman Sachs, заявив, что $2,7 млрд доходов от облигаций 1MDB были незаконно присвоены и что она требует "значительного повышения" этой суммы в виде штрафов.

      Малайзия также предъявила обвинения двум бывшим партнерам Goldman за их роль в скандале. Как писали ранее "Вести. Экономика", малайзийские власти сообщили, что готовы урегулировать скандал, но это обойдется инвестбанку в $7,5 млрд с учетом всех репараций и компенсаций.

      Благодаря сделке с американским Минюстом Goldman может избежать худших возможных последствий международного скандала. Аналитики, включая Майка Майо из Wells Fargo, подсчитали, что затраты, связанные с разрешением ситуации с 1MBD, могут достигать $5 млрд. Тот факт, что азиатская дочка Goldman, а не материнская компания, скорее всего, признает себя виновной, скорее всего, поможет дистанцировать основной бизнес от скандала.

      При этом переговоры Goldman с малайзийскими властями продолжаются, отмечает CNBC.

      Рубрики: Финансы, США и Канада

      Метки: Goldman Sachs, США, штрафы, Малайзия, урегулирование, коррупционный скандал, 1MBD

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