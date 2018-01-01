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      Новый глава Банка Англии - кто он?

      06:44Распечатать

      Москва, 20 декабря - "Вести.Экономика". Британец Эндрю Бейли, нынешний руководитель Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании, избран новым управляющим Банка Англии. Об этом сообщила в четверг со ссылкой на собственные источники газета Financial Times.

      На этом посту 60-летний Бейли, который с 2013 по 2016 гг. занимал пост заместителя управляющего Банка Англии, выполняющего функции центрального банка страны, сменит канадца Марка Карни. Он возглавляет учреждение с 2013 г. и ранее объявил, что покинет свой пост 31 января 2020 г.

      Всего же в Банке Англии выпускник Кембриджского университета Бейли работал с 1985 г., пока три года назад не был поставлен во главе надзорного ведомства, действующего независимо от правительства.

      По информации Financial Times, основными конкурентами Бейли до последнего момента оставались директор Лондонской школы экономики Минуш Шафик, глава британского банка Santander UK, входящего в испанскую финансово-кредитную группу Grupo Santander, баронесса Шрити Вадера и бывший член совета управляющих Федеральной резервной системы США Кевин Уорш, отмечает ТАСС.

      Эндрю Бейли, © Jason Alden/Bloomberg

      По информации издания, официально о назначении Бейли должно быть объявлено утром 21 декабря. Он станет 121-м управляющим за 325-летнюю историю Банка Англии, одного из старейших центробанков Европы и мира.

      Пост он займет в непростой ситуации неопределенности, связанной с выходом Великобритании из состава ЕС. Brexit намечен на 31 января, совпадающее с последним рабочим днем Карни.

      Руководство банком осуществляет совет директоров, в который, в частности, входят управляющий банка и его заместители. Все они назначаются королевским указом. Срок полномочий управляющего - восемь лет, заместителей - пять лет с возможностью продления.

      Банк Англии сохранил базовую ставку на прежнем уровне, снизив прогноз роста ВВП



      Банк Англии по итогам декабрьского заседания сохранил базовую процентную ставку без изменений, решив сосредоточиться на следующей фазе переговоров о выходе Великобритании из Европейского союза. Центробанк оставил ставку на уровне 0,75% годовых. Решение регулятора совпало с прогнозом.

      За сохранение ставки на прежнем уровне проголосовали семь из девяти членов Комитета по монетарной политике.

      Два члена комитета - Майкл Сондерс и Джонатан Хаскел - вновь проголосовали за снижение ставки.

      Центробанк не стал менять объемы программы скупки гособлигаций - 435 млрд фунтов стерлингов ($569,62 млрд) - и сохранил объем покупки корпоративных бондов на уровне 10 млрд фунтов.

      "Если глобальный рост не стабилизируется или неопределенность в отношении Brexit останется укоренившейся, денежно-кредитной политике, возможно, потребуется усилить ожидаемое восстановление роста в Великобритании", - отметил регулятор.

      Прогноз роста ВВП Великобритании на IV квартал 2019 г. был снижен до 0,1%. В ноябре ожидался подъем на 0,2%.

      Рубрики: ЦБ мира

      Метки: Великобритания, Банк Англии, ЦБ мира, Brexit, Эндрю Бейли

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