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      Uber прогоняют из Германии

      06:40Распечатать
      Москва, 20 декабря - "Вести.Экономика". Окружной суд Франкфурта запретил деятельность компании в стране.

      Фото: WILL OLIVER/EPA-EFE

      Сервис онлайн-заказа такси Uber оказался в Германии не у дел: окружной суд Франкфурта запретил деятельность компании в Германии. Попытка остаться нелегально влетит компании в копеечку.

      Согласно решению за каждую нелегальную поездку по немецкой земле американский стартап должен будет заплатить €250, причем в случае повторяющихся нарушений эта сумма будет расти, пока не достигнет €250 тыс.

      Стоит отметить, что из-за заключения Европейского суда в 2017 г. компания уже существенно поменяла свою модель работы в ЕС. Так, вместо использования множества независимых водителей, как это принято в той же Северной Америке, сервис заключает эксклюзивные контракты с частными службами, чьи сотрудники и автомобили имеют все необходимые лицензии.

      Однако этого германским таксистам оказалось недостаточно: именно они и обратились с иском о нарушении правил справедливой конкуренции. Естественно, в Uber уже заявили, что оспорят судебное решение, а пока клиенты по-прежнему смогут пользоваться услугами компании. И это немудрено, ведь полный отъезд с такого крупного рынка, как Германия, может подорвать и без того шаткое финансовое положение стартапа: Uber продолжает сжигать деньги инвесторов в ненасытной печке рыночной экспансии и, по словам руководства, сможет стать прибыльным не ранее 2021 г.

      Рубрики: Европа, Транспорт и туризм

      Метки: такси, Uber, Германия, запрет деятельности

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