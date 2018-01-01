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      Самые высокие главные елки: топ-10 городов России

      06:47Распечатать
      Москва, 20 декабря - "Вести.Экономика". Портал ТурСтат составил рейтинг самых высоких главных новогодних елок в столичных городах России на праздник Новый год-2020 в декабре 2019 и январе 2020 гг.

      Рейтинг представлен по результатам анализа высоты главных новогодних елок в российских городах.

      Красноярск

      Главная елка Красноярска высотой 55 м была установлена на восточной стороне "Татышев-парка" 6 декабря 2019 г. на острове Татышев и торжественно откроется 25 декабря 2019 г. На Театральной площади Красноярская установлена новогодняя елка высотой 46 м.

      Екатеринбург

      Главная елка Екатеринбурга высотой 50 м была установлена 15 декабря 2019 г. на площади 1905 года и торжественно откроется 27 декабря 2019 г.

      Казань

      Фото: YouTube

      Главная елка Казани высотой 35 м у "Чаши" на площади у центра семьи "Казан" торжественно откроется 26 декабря 2019 г.

      Барнаул

      Главная елка Барнаула высотой 32 м на площади Сахарова торжественно откроется 28 декабря 2019 г.

      Тула

      Главная елка Тулы на площади Ленина высотой 32 м была установлена 1 декабря 2019 г. и торжественно откроется 27 декабря 2019 г.

      Калининград

      Главная елка Калининграда высотой 30,5 м на площади Победы была торжественно открыта 17 декабря 2019 г.

      Уфа

      Фото: YouTube

      Главная елка Уфы, живая ель высотой 30 м, на площади имени В. И. Ленина была установлена 21 ноября 2019 г.

      Ель в Уфу привезли из Благовещенского района Республики Башкортостан.

      На площади имени Салавата Юлаева в Уфе установлена живая ель высотой 28 м, привезенная из Нуримановского района Башкортостана.

      Пермь

      Фото: YouTube

      Главная елка Перми высотой 30 м на эспланаде перед Театром-Театром была установлена 27 ноября 2019 г.

      Бывшая главная елка Перми высотой 16 м установлена в парке культуры и отдыха "Счастье есть" в Кировском районе Перми.

      Владивосток

      Главная елка Владивостока высотой 28 м установлена на центральной площади Владивостока.

      Тюмень

      Главная елка Тюмени высотой 28 м на площади 400-летия Тюмени торжественно откроется 20 декабря 2019 г.

      Москва

      Главная елка России высотой 27 м на Соборной пощади Кремля в Москве была срублена 13 декабря 2019 г. в Бородинском лесничестве Можайского городского округа Московской области и будет установлена к 23 декабря 2019 г.

      Общероссийская новогодняя елка пройдет в Кремле 25 декабря 2019 г. с участием 6 тыс. детей со всей России.

      Рубрики: Стиль жизни

      Метки: Россия, рейтинг, Новый год, города, елка

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