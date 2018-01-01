Самые высокие главные елки: топ-10 городов России

Портал ТурСтат составил рейтинг самых высоких главных новогодних елок в столичных городах России на праздник Новый год-2020 в декабре 2019 и январе 2020 гг.

Красноярск Главная елка Красноярска высотой 55 м была установлена на восточной стороне "Татышев-парка" 6 декабря 2019 г. на острове Татышев и торжественно откроется 25 декабря 2019 г. На Театральной площади Красноярская установлена новогодняя елка высотой 46 м.

Екатеринбург Главная елка Екатеринбурга высотой 50 м была установлена 15 декабря 2019 г. на площади 1905 года и торжественно откроется 27 декабря 2019 г.

Казань Фото: YouTube Главная елка Казани высотой 35 м у "Чаши" на площади у центра семьи "Казан" торжественно откроется 26 декабря 2019 г.

Барнаул Главная елка Барнаула высотой 32 м на площади Сахарова торжественно откроется 28 декабря 2019 г.

Тула Главная елка Тулы на площади Ленина высотой 32 м была установлена 1 декабря 2019 г. и торжественно откроется 27 декабря 2019 г.

Калининград Главная елка Калининграда высотой 30,5 м на площади Победы была торжественно открыта 17 декабря 2019 г.

Уфа Фото: YouTube



Ель в Уфу привезли из Благовещенского района Республики Башкортостан.



На площади имени Салавата Юлаева в Уфе установлена живая ель высотой 28 м, привезенная из Нуримановского района Башкортостана. Главная елка Уфы, живая ель высотой 30 м, на площади имени В. И. Ленина была установлена 21 ноября 2019 г.Ель в Уфу привезли из Благовещенского района Республики Башкортостан.На площади имени Салавата Юлаева в Уфе установлена живая ель высотой 28 м, привезенная из Нуримановского района Башкортостана.

Пермь Фото: YouTube



Бывшая главная елка Перми высотой 16 м установлена в парке культуры и отдыха "Счастье есть" в Кировском районе Перми. Главная елка Перми высотой 30 м на эспланаде перед Театром-Театром была установлена 27 ноября 2019 г.Бывшая главная елка Перми высотой 16 м установлена в парке культуры и отдыха "Счастье есть" в Кировском районе Перми.

Владивосток Главная елка Владивостока высотой 28 м установлена на центральной площади Владивостока.

Тюмень Главная елка Тюмени высотой 28 м на площади 400-летия Тюмени торжественно откроется 20 декабря 2019 г.

Москва



Общероссийская новогодняя елка пройдет в Кремле 25 декабря 2019 г. с участием 6 тыс. детей со всей России. Главная елка России высотой 27 м на Соборной пощади Кремля в Москве была срублена 13 декабря 2019 г. в Бородинском лесничестве Можайского городского округа Московской области и будет установлена к 23 декабря 2019 г.Общероссийская новогодняя елка пройдет в Кремле 25 декабря 2019 г. с участием 6 тыс. детей со всей России.

Москва, 20 декабря - "Вести.Экономика".Рейтинг представлен по результатам анализа высоты главных новогодних елок в российских городах.