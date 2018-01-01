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      Эксперты предупредили о предстоящем росте цен на автомобили

      06:53Распечатать
      Москва, 20 декабря - "Вести.Экономика". Машины среднего ценового сегмента подорожают на 30-100 тыс. руб., сообщает РИА "Новости".

      Автомобили в России снова подорожают. Ценник на машины среднего класса с нового года повысится на 35-100 тыс. руб., такие данные со ссылкой на опрос участников рынка приводит РИА "Новости".

      В крупных дилерских холдингах агентству рассказали о том, что о пересмотре ценников с 1 января уже уведомили Mitsubishi, Jaguar Land Rover, Chevrolet и Cadillac. Кроме того, до конца следующей недели могут поступить подобные сообщения и от других автопроизводителей.

      "Все машины подорожают минимум от 35 тыс. до 100 тыс. руб. в среднем ценовом сегменте, это уже аксиома. Мы получили уведомления практически от всех, новые ценники. Чудес не будет — машины будут дороже", - цитирует агентство президента группы компаний Favorit Motors Владимира Попова.

      В качестве основной причины роста цен и дилеры, и производители указывают индексацию утилизационного сбора. Согласно постановлению правительства с 2020 г. для новых малолитражек объемом двигателя до 1 литра он вырастет на 46%, с двигателем 1-2 литра – на 112,4%, от 2 до 3 литров — на 123,5%, от 3 до 3,5 литра – на 126,5%, а свыше 3,5 литра — на 145%.

      Глава Минпромторга Денис Мантуров в конце ноября говорил, что не ожидает роста цен на машины российского выпуска из-за индексации утильсбора, поскольку для их производителей действуют меры господдержки, а доля индексации утильсбора в стоимости импортных авто составляет лишь порядка 2-5%. Ассоциация автодилеров РоАД давала РИА "Новости" свою оценку: импорт из-за повышения сбора подорожает на 2-3%, а машины локальной сборки — на 1-1,5%. В целом же она ожидает постепенный рост цен на автомобили на протяжении будущего года примерно на 5%.

      Так, например, удорожание автомобилей с 1 января утильсбором объяснил концерн BMW, который поднимет цены на 2% на весь модельный ряд.

      Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что индексация утильсбора не приведет к росту цен на машины российского выпуска.

      Рубрики: Транспорт и туризм

      Метки: Россия, автомобили, BMW, Mitsubishi, Jaguar Land Rover, Chevrolet, Cadillac, рост цен, утильсбор

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