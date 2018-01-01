Годовая инфляция в Японии в ноябре ускорилась до 0,5%

Результат оказался ожидаемым и поддержал рост котировок на биржах АТР.

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Москва, 20 декабря - "Вести.Экономика".Рост инфляции в Японии по итогам ноября составил 0,5% в годовом выражении по сравнению с октябрьскими 0,2%. Об этом сообщило статистическое ведомство министерства внутренних дел и коммуникаций страны.Таким образом, оправдался прогноз аналитиков, опрошенных агентством Reuters​​​.В месячном выражении рост потребительских цен в ноябре составил 0,2%.Совпал и прогноз экспертов по базовым потребительским ценам (в их расчет не входит стоимость продуктов питания). В ноябре их рост составил 0,5% в годовом разрезе. В месячном выражении этот показатель также продемонстрировал аналогичные с общей инфляцией результаты - 0,2%.Сильная статистика из Страны восходящего солнца оказала поддержку биржам АТР: на ее фоне, а также новостях из США о близящемся заключении торговой сделки первой фазы между Вашингтоном и Пекином по состоянию на 7​​​:50 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,19% до 3022,9 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,01% до 1713,27 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index - на 0,37% до 27902,68 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,25% до 2201,97 пункта. Японский индекс Nikkei 225 снижался на 0,02% до 23860,81 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,15% до 6822,8 пункта.