В прямом эфире «Верным курсом» Олег Богданов, Александр Кареевский и Алексей Бобровский подвели макроэкономические итоги недели

ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      ЦБ Китая сохранил основную ставку по кредитам на прежнем уровне

      08:46Распечатать
      Москва, 20 декабря - "Вести.Экономика". Народный банк Китая в пятницу сохранил неизменной свою новую основную ставку по кредитам, сообщает Reuters.

      Фото: EPA/PETER TREBITSCH

      Годовая ставка по кредитам для первоклассных заемщиков (loan prime rate, LPR) была сохранена на уровне 4,15%.

      Пятилетняя LPR сохранена на уровне 4,80%.

      Почти 74% из 53 экспертов, опрошенных Reuters, не ожидали изменения LPR в этом месяце.

      Ссылки по теме

      Годовая LPR в ноябре была снижена третий раз, с тех пор как Народный банк Китая в августе объявил о реформе системы ключевых процентных ставок. Теперь регулятор ежемесячно публикует ставку по кредитам для первоклассных заемщиков - новый бенчмарк, позволяющий привязать стоимость заимствований для компаний и населения к ставкам финансирования, привлекаемого банками на денежных рынках.

      Пятилетняя LPR была снижена в ноябре впервые с августа. Снижение LPR приводит к уменьшению стоимости заимствований для компаний и потребителей в условиях замедления экономики.

      Ранее в этом месяце глава Народного банка Китая И Ган заявил, что власти должны как можно дольше поддерживать "нормальную" денежно-кредитную политику, поскольку экономический рост все еще находится в разумных пределах, а инфляция в целом умеренная.

      Китай не будет прибегать к количественному смягчению, несмотря на то что денежно-кредитная политика в крупнейших экономиках мира приближается к нулевым процентным ставкам, написал И в статье, опубликованной теоретическим журналом Коммунистической партии Qiushi.

      Как сообщали "Вести.Экономика", ранее на этой неделе Народный банк Китая снизил ставку по 14-дневным операциям обратного РЕПО на пять базисных пунктов - с 2,70% до 2,65%. При этом ставка по семидневным операциям обратного РЕПО сохранена на уровне 2,50%.

      Рубрики: ЦБ мира, Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Китай, ставки, Народный банк Китая, LPR

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить