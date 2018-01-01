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      Кабмин Японии утвердил план рекордных бюджетных расходов на предстоящий финансовый год

      11:30Распечатать
      Москва, 20 декабря - "Вести.Экономика". Правительство Японии утвердило рекордные бюджетные расходы на 2020/2021 финансовый год в размере $939 млрд, пишет Reuters.

      Премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Фото: EPA-EFE/KIMIMASA MAYAMA

      Объем расходной части бюджета на финансовый год, начинающийся 1 апреля, составит 102,7 трлн иен ($939 млрд), что на 1,2% больше по сравнению с текущим годом. Это обусловлено рекордными расходами на социальное обеспечение, а также военными и другие расходами, направленными на стимулирование экономики.

      Часть запланированных расходов поможет финансировать пакет фискальных стимулов на $122 млрд, который правительство представило в этом месяце, чтобы поддержать экономический рост после Олимпийских игр 2020 года в Токио, после воздействия торговой войны между США и Китаем и после повышения налога с продаж с 8% до 10% с 1 октября.

      Отчасти благодаря дополнительным поступлениям в бюджет от повышения налога с продаж Япония планирует сократить выпуск новых облигаций 10-й год подряд - до 32,6 трлн иен с 32,7 трлн иен в этом году.

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      Ожидается, что налоговые поступления в бюджет вырастут до рекордных 63,5 трлн иен.

      Первичный дефицит государственного бюджета - без учета продажи новых облигаций и расходов на обслуживание долга - оценивается в 9,2 трлн иен, что на 50 млрд иен больше, чем в этом году.

      Правительство также выделило 1,8 трлн иен на пакет стимулов, направленный на увеличение потребительских расходов и инвестиций в инфраструктуру.

      Проект бюджета на 2020/2021 год дополняется дополнительными предлагаемыми расходами в размере 4,5 трлн иен на текущий финансовый год, что затрудняет достижение цели сбалансированности бюджета к концу марта 2026 г.

      Как сообщали "Вести.Экономика", ключевой экономический советник премьер-министра Японии Синдзо Абэ на этой неделе раскритиковал центробанк страны за его политику отрицательных процентных ставок и призвал к более смелым фискальным мерам для поддержки экономики.

      Коити Хамада, почетный профессор экономики в Йельском университете, опроверг мнение о том, что Япония имеет ограниченные возможности для увеличения бюджетных расходов. По его словам, правительство должно максимально использовать сверхнизкие процентные ставки, повышая государственные расходы.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Япония, бюджет, расходы, налоговые поступления

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