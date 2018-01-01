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      ЦБ Мексики снизил ставки четвертый раз подряд

      12:30Распечатать
      Москва, 20 декабря - "Вести.Экономика". Банк Мексики снизил процентные ставки четвертый раз подряд с августа, стремясь стимулировать экономику.

      Фото: EPA-EFE/Sashenka Gutierrez

      Центральный банк снизил процентную ставку овернайт на четверть процентного пункта до 7,25%, доведя стоимость заимствований до самого низкого уровня за два года.

      За это решение проголосовали четверо из пяти членов совета управляющих Банка Мексики. Еще один член совета выступал за более значительное снижение ставки - на 50 базисных пунктов до 7%.

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      Центральный банк заявил, что денежно-кредитная политика должна проводиться "осмотрительно, если по какой-либо причине неопределенность, с которой сталкивается экономика, значительно возрастет".

      Большинство аналитиков считают, что цикл смягчения в Мексике продолжится в ближайшие месяцы умеренными темпами.

      Как сообщали "Вести.Экономика", экономика Мексики впала в рецессию в первом полугодии и продемонстрировала нулевой рост в III квартале 2019 г.

      Центральный банк заявил, что ожидает сохранения экономической слабости в IV квартале. Регулятор призвал администрацию президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора принять "меры по укреплению атмосферы доверия и уверенности для инвестиций и повышения производительности".

      Центральный банк заявил, что инфляция может завершить год на уровне ниже 3%, но предупредил, что увеличение минимальной заработной платы в стране на 20% может оказать повышательное давление на цены в следующем году.

      В ноябре годовая инфляция составила 2,97%, что немного ниже целевого показателя центрального банка в 3%.

      Рубрики: ЦБ мира, Латинская Америка

      Метки: инфляция, ставка, Мексика, денежно-кредитная политика, Банк Мексики

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