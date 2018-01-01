Топ-10 самых дорогих отелей в мире

Строительство отеля – дело затратное. Даже если речь идет о небольшом отеле, владельцу придется расстаться с немалой суммой.

10. The Palazzo Стоимость строительства : $2,03 млрд



Этот 5-звездочный экоотель расположен в Лас-Вегасе, на бульваре Стрип.



К услугам гостей этого роскошного отеля спа-салон с полным спектром услуг, оздоровительный клуб, терраса у бассейна с видом на бульвар Стрип и ультрасовременное казино.



В просторных люксах отеля Palazzo Las Vegas обустроена отдельная гостиная зона и установлен обеденный стол.



В отеле Palazzo работает более 80 ресторанов и баров, где подают разнообразные блюда со всего мира. : $2,03 млрдЭтот 5-звездочный экоотель расположен в Лас-Вегасе, на бульваре Стрип.К услугам гостей этого роскошного отеля спа-салон с полным спектром услуг, оздоровительный клуб, терраса у бассейна с видом на бульвар Стрип и ультрасовременное казино.В просторных люксах отеля Palazzo Las Vegas обустроена отдельная гостиная зона и установлен обеденный стол.В отеле Palazzo работает более 80 ресторанов и баров, где подают разнообразные блюда со всего мира.

9. Bellagio Стоимость строительства : $2,3 млрд



Bellagio - великолепный отель и казино - расположен на улице Лас-Вегас-Стрип, за знаменитыми фонтанами Белладжио.



К услугам гостей высококлассный дневной спа-центр, несколько ресторанов и элегантные номера с мраморной ванной комнатой.



В отеле выступает цирк Cirque du Soleil с шоу "O".



Номера отеля Bellagio оформлены в роскошном стиле и оборудованы телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. : $2,3 млрдBellagio - великолепный отель и казино - расположен на улице Лас-Вегас-Стрип, за знаменитыми фонтанами Белладжио.К услугам гостей высококлассный дневной спа-центр, несколько ресторанов и элегантные номера с мраморной ванной комнатой.В отеле выступает цирк Cirque du Soleil с шоу "O".Номера отеля Bellagio оформлены в роскошном стиле и оборудованы телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами.

8. City of Dreams Стоимость строительства : $2,6 млрд



City of Dreams — игорно-гостиничный комплекс, расположенный в Макао, в районе Котай. Построен в 2009 г. по проекту компании Zaha Hadid Architects (первая фаза открылась в июне 2009 г.). Представляет собой общий подиум и четыре башни гостиниц (Crown Towers, Hard Rock Hotel и две башни Grand Hyatt Macau). Девелопером комплекса является гонконгская компания Melco Crown Entertainment.



В состав City of Dreams входят три казино (City of Dreams Casino, Hard Rock Hotel Gaming Area и Signature Club), ночной клуб, театр Dancing Water на 2 тыс. мест, театр The Bubble и 2-этажный торговый центр The Boulevard с эксклюзивными бутиками.



City of Dreams славится самыми масштабными в Макао шоу и представлениями, от водных, цирковых и мультимедийных до танцевальных, музыкальных, спортивных и эротических. : $2,6 млрдCity of Dreams — игорно-гостиничный комплекс, расположенный в Макао, в районе Котай. Построен в 2009 г. по проекту компании Zaha Hadid Architects (первая фаза открылась в июне 2009 г.). Представляет собой общий подиум и четыре башни гостиниц (Crown Towers, Hard Rock Hotel и две башни Grand Hyatt Macau). Девелопером комплекса является гонконгская компания Melco Crown Entertainment.В состав City of Dreams входят три казино (City of Dreams Casino, Hard Rock Hotel Gaming Area и Signature Club), ночной клуб, театр Dancing Water на 2 тыс. мест, театр The Bubble и 2-этажный торговый центр The Boulevard с эксклюзивными бутиками.City of Dreams славится самыми масштабными в Макао шоу и представлениями, от водных, цирковых и мультимедийных до танцевальных, музыкальных, спортивных и эротических.

7. Venetian Macau Стоимость строительства : $2,9 млрд



Отель Venetian - 39-этажный небоскреб высотой 225 м, второе по высоте здание Макао.



Отель построен в 2007 г. в игровой зоне Котай в стиле постмодернизма, стоимость проекта составила $2,4 млрд (на момент открытия являлся крупнейшим казино и третьим по площади помещений зданием в мире, ныне 7-й в этом списке, а также 23-й в списке крупнейших гостиниц мира).



Девелопером является американская компания Las Vegas Sands, принадлежащая миллиардеру Шелдону Адельсону.



Комплекс включает в свой состав одно из крупнейших в мире казино, 3 тыс. гостиничных номеров, спортивно-развлекательную арену CotaiArena на 15 тыс. зрителей, центр выставок и конференций, 350 магазинов, 30 ресторанов.



На территории комплекса расположены венецианские достопримечательности: колокольня и каналы, по которым плавают гондолы. : $2,9 млрдОтель Venetian - 39-этажный небоскреб высотой 225 м, второе по высоте здание Макао.Отель построен в 2007 г. в игровой зоне Котай в стиле постмодернизма, стоимость проекта составила $2,4 млрд (на момент открытия являлся крупнейшим казино и третьим по площади помещений зданием в мире, ныне 7-й в этом списке, а также 23-й в списке крупнейших гостиниц мира).Девелопером является американская компания Las Vegas Sands, принадлежащая миллиардеру Шелдону Адельсону.Комплекс включает в свой состав одно из крупнейших в мире казино, 3 тыс. гостиничных номеров, спортивно-развлекательную арену CotaiArena на 15 тыс. зрителей, центр выставок и конференций, 350 магазинов, 30 ресторанов.На территории комплекса расположены венецианские достопримечательности: колокольня и каналы, по которым плавают гондолы.

6. Wynn Resort Стоимость строительства : $3,28 млрд



Это отель-казино, расположенный на бульваре Лас-Вегас-Стрип, в Лас-Вегасе, штат Невада, США, и названный в честь миллиардера и известного деятеля игорной индустрии Стива Винна.



Wynn Las Vegas — флагман его компании Wynn Resorts Limited. В гостинице — 2716 номеров площадью от 58 кв. м до 650 кв. м, казино площадью 10200 кв. м, конференц-центр (20700 кв. м) и разнообразные магазины (7 тыс. кв. м).



60-этажный гостиничный корпус Wynn Las Vegas — одно из самых высоких зданий Лас-Вегаса. : $3,28 млрдЭто отель-казино, расположенный на бульваре Лас-Вегас-Стрип, в Лас-Вегасе, штат Невада, США, и названный в честь миллиардера и известного деятеля игорной индустрии Стива Винна.Wynn Las Vegas — флагман его компании Wynn Resorts Limited. В гостинице — 2716 номеров площадью от 58 кв. м до 650 кв. м, казино площадью 10200 кв. м, конференц-центр (20700 кв. м) и разнообразные магазины (7 тыс. кв. м).60-этажный гостиничный корпус Wynn Las Vegas — одно из самых высоких зданий Лас-Вегаса.

5. The Cosmopolitan Стоимость строительства : $4,2 млрд



Этот небоскреб был построен в 2010 г. Здесь расположены казино, магазины, рестораны, театр, спортзал, а также спа-салоны и зоны отдыха.



Главной достопримечательностью комплекса является огромная люстра из сверкающих кристаллов. : $4,2 млрдЭтот небоскреб был построен в 2010 г. Здесь расположены казино, магазины, рестораны, театр, спортзал, а также спа-салоны и зоны отдыха.Главной достопримечательностью комплекса является огромная люстра из сверкающих кристаллов.

4. Emirates Palace Стоимость строительства : $3,65 млрд



Emirates Palace — отель в Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов. Расположен на частном пляже в 1,3 км. Отель окружает 85 га газонов и садов, а также 114 куполов высотой 80 м.



Был создан с целью демонстрации арабской культуры. Содержит 394 резиденции.



Emirates Palace состоит из 394 резиденций, 302 из которых являются номерами, а остальные — люксами. Резиденции расположены в двух крыльях, а также в основном центральном здании. Большинство люксов имеют отделку золотом и мрамором.



В главном здании находится мраморный пол и большой узорный купол сверху, выложенный золотом. На этаже в пентхаусе есть шесть люксов, которые зарезервированы исключительно для высокопоставленных лиц, например королевских особ.



В отеле также есть большой конференц-центр с аудиторией вместимостью 1100 человек, а также более 40 конференц-залов и шесть больших террас. : $3,65 млрдEmirates Palace — отель в Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов. Расположен на частном пляже в 1,3 км. Отель окружает 85 га газонов и садов, а также 114 куполов высотой 80 м.Был создан с целью демонстрации арабской культуры. Содержит 394 резиденции.Emirates Palace состоит из 394 резиденций, 302 из которых являются номерами, а остальные — люксами. Резиденции расположены в двух крыльях, а также в основном центральном здании. Большинство люксов имеют отделку золотом и мрамором.В главном здании находится мраморный пол и большой узорный купол сверху, выложенный золотом. На этаже в пентхаусе есть шесть люксов, которые зарезервированы исключительно для высокопоставленных лиц, например королевских особ.В отеле также есть большой конференц-центр с аудиторией вместимостью 1100 человек, а также более 40 конференц-залов и шесть больших террас.

3. Resorts World Sentosa Стоимость строительства : $5,38 млрд



Resorts World Sentosa в Сингапуре — новый грандиозный комплекс, раскинувшийся на 49 га красивейшей территории с уникальными тематическими парками, торгово-развлекательными зонами, отелями мирового уровня, пышным тропическим лесом и живописной береговой линией, окаймленной лазурными водами Сингапурского пролива.



Resorts World Sentosa — это не только грандиозные тематические парки и аттракционы, но также уникальные шоу, концерты мировых звезд и множество самых разнообразных развлечений. : $5,38 млрдResorts World Sentosa в Сингапуре — новый грандиозный комплекс, раскинувшийся на 49 га красивейшей территории с уникальными тематическими парками, торгово-развлекательными зонами, отелями мирового уровня, пышным тропическим лесом и живописной береговой линией, окаймленной лазурными водами Сингапурского пролива.Resorts World Sentosa — это не только грандиозные тематические парки и аттракционы, но также уникальные шоу, концерты мировых звезд и множество самых разнообразных развлечений.

2. Marina Bay Sands Стоимость строительства : $8,7 млрд



Marina Bay Sands — гостиница и казино на берегу Marina Bay в Центральном регионе Сингапура.



Построено корпорацией Ssangyong Engineering & Construction Co. Ltd., заказчик — группа Las Vegas Sands.



Комплекс включает три 55-этажные башни высотой 200 м, на которых расположена большая терраса в виде гондолы, в которой находятся бассейн и сад площадью 12,4 тыс. кв. м.



В гостинице есть 2561 гостиничный номер, выставочный центр, музей, два больших театра, семь ресторанов, два ледовых катка.



Гостиница была разработана архитектором Моше Сафди, который, по его словам, при постройке вдохновился колодой карт. Дизайн гостиницы одобрен мастерами фэншуй. : $8,7 млрдMarina Bay Sands — гостиница и казино на берегу Marina Bay в Центральном регионе Сингапура.Построено корпорацией Ssangyong Engineering & Construction Co. Ltd., заказчик — группа Las Vegas Sands.Комплекс включает три 55-этажные башни высотой 200 м, на которых расположена большая терраса в виде гондолы, в которой находятся бассейн и сад площадью 12,4 тыс. кв. м.В гостинице есть 2561 гостиничный номер, выставочный центр, музей, два больших театра, семь ресторанов, два ледовых катка.Гостиница была разработана архитектором Моше Сафди, который, по его словам, при постройке вдохновился колодой карт. Дизайн гостиницы одобрен мастерами фэншуй.

1. Abraj Al Bait Стоимость строительства : $15,5 млрд



"Абрадж аль-Бейт" — комплекс высотных зданий, построенный в Мекке, Саудовская Аравия.



Это самое большое (но не самое высокое) сооружение в мире по массе, также это самое высокое сооружение в Саудовской Аравии и третье в мире после "Бурдж-Халифы" и "Шанхайской башни", оно превосходит вместе с "Бурдж-Халифой" в мусульманском мире башни "Петронас" (Куала-Лумпур, Малайзия), которые удерживали титул самого высокого сооружения в мире между 1998 и 2003 гг.



Это самая высокая гостиница в мире, занимает 3-ю строчку в списке крупнейших зданий и сооружений мира (по площади помещений). : $15,5 млрд"Абрадж аль-Бейт" — комплекс высотных зданий, построенный в Мекке, Саудовская Аравия.Это самое большое (но не самое высокое) сооружение в мире по массе, также это самое высокое сооружение в Саудовской Аравии и третье в мире после "Бурдж-Халифы" и "Шанхайской башни", оно превосходит вместе с "Бурдж-Халифой" в мусульманском мире башни "Петронас" (Куала-Лумпур, Малайзия), которые удерживали титул самого высокого сооружения в мире между 1998 и 2003 гг.Это самая высокая гостиница в мире, занимает 3-ю строчку в списке крупнейших зданий и сооружений мира (по площади помещений).

Москва, 20 декабря - "Вести.Экономика".А если речь идет о дорогих элитных отелях, где есть не только номера, но также спа-салоны, спортивные залы, плавательные бассейны, то стоимость строительства такого отеля может превышать миллиард долларов.Ниже мы расскажем о 10 отелях мира, на строительство которых было потрачено больше всего денег.