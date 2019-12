Топ-10 самых дорогих отелей в мире

Строительство отеля – дело затратное. Даже если речь идет о небольшом отеле, владельцу придется расстаться с немалой суммой.

8. City of Dreams

Стоимость строительства

: $2,6 млрдCity of Dreams — игорно-гостиничный комплекс, расположенный в Макао, в районе Котай. Построен в 2009 г. по проекту компании Zaha Hadid Architects (первая фаза открылась в июне 2009 г.). Представляет собой общий подиум и четыре башни гостиниц (Crown Towers, Hard Rock Hotel и две башни Grand Hyatt Macau). Девелопером комплекса является гонконгская компания Melco Crown Entertainment.В состав City of Dreams входят три казино (City of Dreams Casino, Hard Rock Hotel Gaming Area и Signature Club), ночной клуб, театр Dancing Water на 2 тыс. мест, театр The Bubble и 2-этажный торговый центр The Boulevard с эксклюзивными бутиками.City of Dreams славится самыми масштабными в Макао шоу и представлениями, от водных, цирковых и мультимедийных до танцевальных, музыкальных, спортивных и эротических.