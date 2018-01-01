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      Объем просрочки по потребительским кредитам россиян снижается

      08:41Распечатать
      Москва, 20 декабря - "Вести.Экономика". Сокращается не только сумма, но и количество просроченных займов.

      По данным бюро кредитных историй "Эквифакс", объем просроченной задолженности по потребительским кредитам, превышающей 90 дней, за год снизился на 7%.

      Как сообщает ТАСС со ссылкой на подсчеты экспертов бюро, в ноябре этого года объем просроченной задолженности составил 414 млрд руб. Год назад он был на уровне 445 млрд руб. Сократилось и количество просроченных займов: на 4% до 4,5 млн. Большая часть просрочки по потребкредитам приходится на срок, превышающий 90 дней.

      "Снижение объема просроченной задолженности может быть связано как с продажами дефолтного портфеля с балансов банков, так и с оптимизацией механизмов взыскания. Скорее всего, до конца года можно ожидать дальнейшего снижения объемов дефолтной задолженности вследствие оптимизации структуры баланса банков в преддверии нового года", - цитирует агентство генерального директора бюро кредитных историй Олега Лагуткина.

      Как отметил гендиректор финансового маркетплейса "Юником24" Юрий Кудряков, снижение просроченной задолженности в течение последних двух лет - один из наиболее позитивных факторов на финансовом рынке.

      "После агрессивных скачков в 2018 г. объем просрочки упал на 10% по сравнению с 2017 г., в 2019 г. снижение уже может составить 1-3%. Да, оно минимально, но все же это снижение. Есть вероятность, что в 2020 г. тренд переломится и просроченная задолженность начнет показывать минимальный прирост, однако он будет в рамках прогнозных ожиданий", - отметил Кудряков.

      При этом член совета Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Дмитрий Теплицкий отметил, что уровень просроченных долгов по потребкредитам - минимальный за пять лет и ситуация находится под контролем.

      Рубрики: Регионы России, Финансы

      Метки: Россия, просроченная задолженность, потребкредиты, Эквифакс, НАПКА, Юником 24

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