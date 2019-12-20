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      Си Цзиньпин планирует пропустить экономический форум в Давосе

      09:55Распечатать
      Москва, 20 декабря - "Вести.Экономика". Председатель КНР Си Цзиньпин не планирует присутствовать на Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе, что исключает один из вариантов его личной встречи с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

      Председатель КНР Си Цзиньпин. Фото: EPA-EFE/CARMO CORREIA

      Пекин по-прежнему планирует направить вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ в Вашингтон для подписания торговой сделки "первой фазы" в начале января, рассказал один из источников Bloomberg.

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      Форум в Давосе, как ожидается, пройдет 21-24 января 2020 г. и завершится в тот же день, когда начнутся празднования китайского Нового года. Си обычно совершает поездки по стране, посещая небольшие города в преддверии праздника.

      Трамп планирует посетить мероприятие в Швейцарии в следующем году, заявили ранее четыре представителя администрации.

      Первый и единственный раз Си посетил Давос в 2017 г., когда он выступил в защиту глобальной торговли и многосторонности как раз перед инаугурацией Трампа.

      Как сообщали "Вести.Экономика", заключение "первой фазы" торгового соглашения между США и Китаем должно состояться в начале января 2020 г.

      Стороны находятся на технической стадии подготовки соглашения, заявил в интервью телеканалу CNBC министр финансов США Стивен Мнучин.

      По его словам, Вашингтон и Пекин уже согласовали условия соглашения и не будут пересматривать их.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: США, Китай, ВЭФ, Давос, Си Цзиньпин, Дональд Трамп

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