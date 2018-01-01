Обзор рынка: предновогоднее затишье

В четверг торги прошли без сильных движений по рынку в целом, изменения цен высоколиквидных бумаг были разнонаправленными. Сообщения об одобрении решения об импичменте президента Д. Трампа палатой представителей США не вызвали заметной реакции, поскольку участники рынка ожидают, что решение не будет поддержано сенатом, большинство мест в котором занято представителями Республиканской партии. Между тем активность на рынках в целом постепенно сокращается по мере приближения рождественских каникул в западных странах. В российском секторе "голубых фишек" был отмечен интерес к бумагам корпорации "АЛРОСА" (ALRS, +3,3%) – поводом могла стать статистика по продажам De Beers. Акции Мосбиржи (MOEX) подорожали на 1,2%, НЛМК (NLMK) – на 1,1%, "Норникеля" (GMKN) – на 0,9%. Тем временем в заметном минусе закрылся "ЛУКОЙЛ" (LKOH, -2,7%), из цены акций которого были исключены промежуточные дивиденды в размере 192 руб. на акцию. Сбербанк (SBER) и ВТБ (VTBR) потеряли по 0,9%, "Роснефть" (ROSN) – 0,6%.

Антон Старцев, CFA,



ведущий аналитик ИФ "Олма"

Москва, 20 декабря - "Вести.Экономика".Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции ДВМП (FESH) подорожали на 7,3%, "МРСК Сибири" (MRKS) – на 4,1%, "Рязаньэнергосбыта" (RZSB) – на 4,1%, "Интер РАО" (IRAO) – на 2,7%.Фондовые индексы США повысились в среднем на 0,5%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправленно, по азиатским также пока не сложилось единой динамики.С позиций технического анализа возможен некоторый период консолидации, который позволит избежать формирования перекупленности по индексу РТС (последний вырос на 42% с начала года). В течение дня некоторое влияние на настрой инвесторов может оказать поток статистики, включающий финальную оценку ВВП США за III квартал текущего года (16:30 мск) и данные по инфляции (индекс PCE, 18:00 мск) за ноябрь. На валютном рынке в краткосрочной перспективе возможно продолжение консолидации в окрестностях отметки 62,5 по паре доллар/рубль.