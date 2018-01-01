Топ-10 самых дорогих научных документов в мире

Научные документы представляют ценность не только с точки зрения открытий и их пользы для будущих поколения. Зачастую научные документы становятся важными объектами, которые выставляются в музеях, а также продаются и покупаются на аукционах за большие деньги.

10. "Портоланский атлас мира" Батисты Агнесе Цена : $2 770 500



Создан : около 1546 г.



Продан на аукционе : Christie's, апрель 2012 г.



Батиста Агнесе был картографом из Республики Генуя, который работал в Венецианской Республике. Агнесе был первым картографом, который составил карту американских открытий Маркоса де Низы, а также открытий Франсиско де Уллоа.



Считается, что это один из 72 сохранившихся рукописных атласов Портолана, созданных им и его мастерской. Они были произведены как дорогие предметы коллекционирования, часто для представления. : $2 770 500: около 1546 г.: Christie's, апрель 2012 г.Батиста Агнесе был картографом из Республики Генуя, который работал в Венецианской Республике. Агнесе был первым картографом, который составил карту американских открытий Маркоса де Низы, а также открытий Франсиско де Уллоа.Считается, что это один из 72 сохранившихся рукописных атласов Портолана, созданных им и его мастерской. Они были произведены как дорогие предметы коллекционирования, часто для представления.

9. "Индеец Северной Америки" Эдварда С. Кертиса Цена : $2 882 500



Создан : опубликована с 1907 по 1929 гг.



Продан на аукционе : Christie's, апрель 2012 г.



Это было одно из самых дорогих начинаний в истории книжного производства и один из самых полных этнографических отчетов любого коренного населения.



По словам автора и критика А. Д. Колемана, это "абсолютно бесподобный шедевр визуальной антропологии и одна из самых тщательных, обширных и глубоких фотографических работ всех времен ". : $2 882 500: опубликована с 1907 по 1929 гг.: Christie's, апрель 2012 г.Это было одно из самых дорогих начинаний в истории книжного производства и один из самых полных этнографических отчетов любого коренного населения.По словам автора и критика А. Д. Колемана, это "абсолютно бесподобный шедевр визуальной антропологии и одна из самых тщательных, обширных и глубоких фотографических работ всех времен ".

8. Philosophiae Naturalis Principia Mathematica сэра Исаака Ньютона Цена : $3 719 500



Создан : опубликована 5 июля 1687 г.



Продан на аукционе : Christies, декабрь 2016 г.



Исаак Ньютон был посвящен в рыцари в 1705 г. королевой Анной. Ньютонская Philosophiae naturalis Principia Mathematica была кульминацией научной революции, эффективно вступив в эпоху современной науки и современной физики с ее математическими объяснениями гравитации и движения. : $3 719 500: опубликована 5 июля 1687 г.: Christies, декабрь 2016 г.Исаак Ньютон был посвящен в рыцари в 1705 г. королевой Анной. Ньютонская Philosophiae naturalis Principia Mathematica была кульминацией научной революции, эффективно вступив в эпоху современной науки и современной физики с ее математическими объяснениями гравитации и движения.

7. "Космография" Клавдия Птолемея Цена : $3 966 804



Создан : напечатан в 1477 г., создан около 150 н. э.



Продан на аукционе : Sotheby's, октябрь 2006 г.



Клавдий Птолемей (100 - c. 170 г. н. э.) был греко-египетским писателем, математиком, астрономом, географом, астрологом и поэтом, который создал Cosmographia (также известный как география и география), живя в Александрии (Египет) в 150 г. н. э. на основе ныне утерянного атласа Марина Тирского с использованием дополнительной римской и персидской информации и принципов.



Он был переведен на арабский язык в IX веке и на латынь в 1406 г., став первым в мире печатным атласом в 1477 г. Известно, что до сих пор существует только 31 экземпляр этой книги, и этот экземпляр является одним из двух в частных руках.



Эта копия была продана как часть продажи Sotheby's библиотеки лорда Вардингтона 10 октября 2006 г. и первоначально поступила из библиотеки Иеронима Мюнцера (1437-1508), гуманиста, врача и географа. : $3 966 804: напечатан в 1477 г., создан около 150 н. э.: Sotheby's, октябрь 2006 г.Клавдий Птолемей (100 - c. 170 г. н. э.) был греко-египетским писателем, математиком, астрономом, географом, астрологом и поэтом, который создал Cosmographia (также известный как география и география), живя в Александрии (Египет) в 150 г. н. э. на основе ныне утерянного атласа Марина Тирского с использованием дополнительной римской и персидской информации и принципов.Он был переведен на арабский язык в IX веке и на латынь в 1406 г., став первым в мире печатным атласом в 1477 г. Известно, что до сих пор существует только 31 экземпляр этой книги, и этот экземпляр является одним из двух в частных руках.Эта копия была продана как часть продажи Sotheby's библиотеки лорда Вардингтона 10 октября 2006 г. и первоначально поступила из библиотеки Иеронима Мюнцера (1437-1508), гуманиста, врача и географа.

6. Traité des Arbres Fruitiers Анри-Луи Дюамель дю Монсо Цена : $4 500 000



Создан : 1768 г.



Продан на аукционе : Pierre Berge & Associes, 2006 г.



Анри-Луи Дюамель дю Монсо был необыкновенным человеком, чьи разнообразные таланты позволили ему завоевать многие области деятельности.



Он получил юридическое образование в Университете Орлеана, затем учился в Jardin des Plantes, где обнаружил грибковое заболевание, поражающее шафрановый крокус, важный товарный урожай эпохи.



Эта работа принесла ему членство в престижной Академии наук, и он продолжал изучать деревья, особенно фруктовые, и написал много работ, касающихся различных аспектов выращивания деревьев. : $4 500 000: 1768 г.: Pierre Berge & Associes, 2006 г.Анри-Луи Дюамель дю Монсо был необыкновенным человеком, чьи разнообразные таланты позволили ему завоевать многие области деятельности.Он получил юридическое образование в Университете Орлеана, затем учился в Jardin des Plantes, где обнаружил грибковое заболевание, поражающее шафрановый крокус, важный товарный урожай эпохи.Эта работа принесла ему членство в престижной Академии наук, и он продолжал изучать деревья, особенно фруктовые, и написал много работ, касающихся различных аспектов выращивания деревьев.

5. Les Liliacées Пьера-Жозефа Редуте Цена : $5 500 000



Создан : 1802-1816 гг.



Продан на аукционе : Sotheby's, ноябрь 1985 г.



Les Liliacées наименее знакома русскоязычному читателю.



Это произведение фламандского художника Пьера-Жозефа Редуте, известного как "Рафаэль цветов".



Книга содержит оригинальные картины акварелью.



Эта книга – одна из коллекций рисунков лилий, которая была продана в 1985 г. за $5 млн. : $5 500 000: 1802-1816 гг.: Sotheby's, ноябрь 1985 г.Les Liliacées наименее знакома русскоязычному читателю.Это произведение фламандского художника Пьера-Жозефа Редуте, известного как "Рафаэль цветов".Книга содержит оригинальные картины акварелью.Эта книга – одна из коллекций рисунков лилий, которая была продана в 1985 г. за $5 млн.

4. Письмо Фрэнсиса Крика к его сыну, раскрывающее открытие структуры ДНК Цена : $6 059 750



Создан : 19 марта 1953 г.



Продан на аукционе : Christie's, апрель 2013 г.



Фрэнсис Крик (1916-2004) был британским физиком, который в 31 год перенес свою академическую сферу деятельности на изучение биологии. Через шесть лет он совершит одно из знаменательных научных открытий.



Вместе с другими учеными он расшифровал структуру дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) 28 февраля 1953 г. Это письмо от Крика к его двенадцатилетнему сыну Майклу датировано 19 марта 1953 г. : $6 059 750: 19 марта 1953 г.: Christie's, апрель 2013 г.Фрэнсис Крик (1916-2004) был британским физиком, который в 31 год перенес свою академическую сферу деятельности на изучение биологии. Через шесть лет он совершит одно из знаменательных научных открытий.Вместе с другими учеными он расшифровал структуру дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) 28 февраля 1953 г. Это письмо от Крика к его двенадцатилетнему сыну Майклу датировано 19 марта 1953 г.

3. Теория относительности Альберта Эйнштейна Цена : $6 500 000



Создан : написана в 1905 г., затем переписана Эйнштейном в 1943 г.



Продан на аукционе : Kansas City Women's Club, 1944 г.



Теория относительности была представлена Альбертом Эйнштейном в начале XX века.



Теория относительности практически ликвидировала несостыковки и противоречия физики XX века, заставила в корне поменять представление о структуре пространства-времени и экспериментально подтвердилась в многочисленных опытах и исследованиях. : $6 500 000: написана в 1905 г., затем переписана Эйнштейном в 1943 г.: Kansas City Women's Club, 1944 г.Теория относительности была представлена Альбертом Эйнштейном в начале XX века.Теория относительности практически ликвидировала несостыковки и противоречия физики XX века, заставила в корне поменять представление о структуре пространства-времени и экспериментально подтвердилась в многочисленных опытах и исследованиях.

2. "Птицы Америки" Джона Джеймса Одюбона Цена : $11 570 496



Создан : 1827-1838 гг.



Продан на аукционе : Sotheby's, декабрь 2010 г.



"Птицы Америки" — альбом с иллюстрациями птиц Северной Америки в натуральную величину, выполненными американским натуралистом Дж. Дж. Одюбоном. Печатался частями в Эдинбурге и Лондоне с 1827 по 1838 гг.



Первое издание (порядка 180-200 экземпляров) признано шедевром книжного дела и величайшей библиографической редкостью.



Еще в 1807 г. Одюбон усовершенствовал технику зоологической иллюстрации, при помощи проволоки и бечевы научившись придавать непринужденные позы чучелам птиц, которые служили ему моделями.



К 1820 г. он задался целью проиллюстрировать все виды птиц, обитающие в Северной Америке.



Не найдя финансирования в США, натуралист собрал имевшиеся в его распоряжении иллюстрации и в 1826 г. отплыл в Великобританию, где ему удалось заинтересовать проектом нескольких известных граверов того времени.



Чтобы расширить круг подписчиков издания, Одюбон ездил с лекциями в Париж. В итоге на "Птицы Америки" подписались многие особы из высшего света, включая Карла X и королеву Аделаиду.



Текстовая часть книги позднее вышла в Эдинбурге в 5 томах под названием "Орнитологическая биография" (Ornithological Biography, 1831-39). Цена 4-томного комплекта "Птиц Америки" (с текстом и иллюстрациями) приближалась к $1 тыс.



Уникальность издания состояла в предельно высоком качестве иллюстраций, над раскраской которых работали полсотни человек. Гравюры размером в половину человеческого роста от руки раскрашивались акварельными красками, сам Одюбон также использовал пастель и гуашь.



В условиях, когда фотография только делала первые шаги, детальные гравированные иллюстрации были востребованы зоологами, поэтому велико было не только эстетическое, но и научное значение издания.



Изображения отличаются абсолютной точностью, к тому же шесть видов запечатленных Одюбоном птиц к настоящему времени вымерли. : $11 570 496: 1827-1838 гг.: Sotheby's, декабрь 2010 г."Птицы Америки" — альбом с иллюстрациями птиц Северной Америки в натуральную величину, выполненными американским натуралистом Дж. Дж. Одюбоном. Печатался частями в Эдинбурге и Лондоне с 1827 по 1838 гг.Первое издание (порядка 180-200 экземпляров) признано шедевром книжного дела и величайшей библиографической редкостью.Еще в 1807 г. Одюбон усовершенствовал технику зоологической иллюстрации, при помощи проволоки и бечевы научившись придавать непринужденные позы чучелам птиц, которые служили ему моделями.К 1820 г. он задался целью проиллюстрировать все виды птиц, обитающие в Северной Америке.Не найдя финансирования в США, натуралист собрал имевшиеся в его распоряжении иллюстрации и в 1826 г. отплыл в Великобританию, где ему удалось заинтересовать проектом нескольких известных граверов того времени.Чтобы расширить круг подписчиков издания, Одюбон ездил с лекциями в Париж. В итоге на "Птицы Америки" подписались многие особы из высшего света, включая Карла X и королеву Аделаиду.Текстовая часть книги позднее вышла в Эдинбурге в 5 томах под названием "Орнитологическая биография" (Ornithological Biography, 1831-39). Цена 4-томного комплекта "Птиц Америки" (с текстом и иллюстрациями) приближалась к $1 тыс.Уникальность издания состояла в предельно высоком качестве иллюстраций, над раскраской которых работали полсотни человек. Гравюры размером в половину человеческого роста от руки раскрашивались акварельными красками, сам Одюбон также использовал пастель и гуашь.В условиях, когда фотография только делала первые шаги, детальные гравированные иллюстрации были востребованы зоологами, поэтому велико было не только эстетическое, но и научное значение издания.Изображения отличаются абсолютной точностью, к тому же шесть видов запечатленных Одюбоном птиц к настоящему времени вымерли.

1. "Лестерский кодекс" Леонардо да Винчи Цена : $30 802 500



Создан : 1506 -1513 гг.



Продан на аукционе : Christie's, ноябрь 1994 г.



"Лестерский кодекс" — тетрадь научных записей, сделанных Леонардо да Винчи в Милане в 1506-1510 гг.



Манускрипт состоит из 18 листов бумаги, исписанных с обеих сторон и образующих 72-страничную тетрадь.



Заметки Леонардо написаны его собственным зеркальным письмом — прочитать их можно только при помощи зеркала.



Записи посвящены различным явлениям, о природе которых размышлял Леонардо: почему светится Луна, как и почему течет вода в реках, откуда берутся окаменелости, из чего состоят минералы и так далее.



Тетрадь также содержит большое количество математических расчетов, диаграмм и рисунков.



Лестерским кодекс был назван в честь графа Лестера, купившего манускрипт в 1717 г.



В 1980 г. тетрадь у наследников Лестера выкупил Арманд Хаммер, в честь которого она в течение короткого периода называлась "Кодексом Хаммера".



После его смерти в 1994 г. кодекс был выставлен на торги, в ходе которых был приобретен основателем Microsoft Билом Гейтсом за $30,8 млн.



По его инициативе "Лестерский кодекс" выставляется в различных музеях мира, с 2003 г. он демонстрируется в Музее искусств Сиэтла. : $30 802 500: 1506 -1513 гг.: Christie's, ноябрь 1994 г."Лестерский кодекс" — тетрадь научных записей, сделанных Леонардо да Винчи в Милане в 1506-1510 гг.Манускрипт состоит из 18 листов бумаги, исписанных с обеих сторон и образующих 72-страничную тетрадь.Заметки Леонардо написаны его собственным зеркальным письмом — прочитать их можно только при помощи зеркала.Записи посвящены различным явлениям, о природе которых размышлял Леонардо: почему светится Луна, как и почему течет вода в реках, откуда берутся окаменелости, из чего состоят минералы и так далее.Тетрадь также содержит большое количество математических расчетов, диаграмм и рисунков.Лестерским кодекс был назван в честь графа Лестера, купившего манускрипт в 1717 г.В 1980 г. тетрадь у наследников Лестера выкупил Арманд Хаммер, в честь которого она в течение короткого периода называлась "Кодексом Хаммера".После его смерти в 1994 г. кодекс был выставлен на торги, в ходе которых был приобретен основателем Microsoft Билом Гейтсом за $30,8 млн.По его инициативе "Лестерский кодекс" выставляется в различных музеях мира, с 2003 г. он демонстрируется в Музее искусств Сиэтла.

Москва, 20 декабря - "Вести.Экономика".Ниже мы расскажем о 10 самых дорогих научных документах, которые когда-либо продавались на аукционах.